台中「番仔路庄」地主勝訴今強拆 爆發多波衝突順利完成

警方和施工人員突破居民層層封鎖，順利進入執行強制拆除房子。（記者陳建志攝）

2023/04/10 14:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，因地主提告拆屋還地勝訴，今天（10日）法院針對「台中市太平區番仔路自救會」主委林秀芬住家執行強制拆除，居民在前後設置路障阻撓拆除人員進入，警民爆發多波衝突，在警方和施工人員強力從後方突破進入後，上午11點多在屋內不肯離開的林秀芬也被警方抬出，施工人員順利爬上屋頂、進入屋內拆除屋瓦、窗戶，順利完成拆屋程序。

台中地方法院行政執行處的執行官今天上午到太平新光路林秀芳的住處執行強制拆屋，現場前後出入口聚集4、50名的聲援民眾，因前方都是坐輪椅的長者，警方和施工人員選擇從後方突破，警民爆發數波衝突，現場鞭炮亂飛、滅火器白色粉末四散。

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不過在優勢警力和施工人員強力拆除後方的木板等路障後，施工人員約在11點進入拆除房子前，此時「太平區番仔路自救會」主委林秀芬死守屋內不願離開，在警方數度進行溝通後，最後派出多名女警進入屋內，將誓死抵抗的林秀芬抬出屋外。

在障礙陸續排除後，施工人員魚貫進入屋內搬離家具，接著工人爬上屋頂，將屋瓦一一掀開，並拿鐵鎚敲破屋頂，還將鐵窗、玻璃一一拆卸、敲破，確保房子不能再使用，台電人員也進入拆除電表，整個拆屋過程約在12點多順利完成。

林秀芬被抬離後氣憤表示，這48年來財團不斷透過各種方式欺壓居民，強調其中一名林姓地主的土地已經被拍賣，居民擁有優先承買權，目前還在法院進行訴訟中，沒想到想用合法方式購買土地不被接受，並說目前還有36戶還沒搬離，今天雖然拆了她的房子「殺雞儆猴」，但是拆不了全庄，番仔路沒有那麼容易被拆，不管用任何方法一定都會堅持到底繼續抗爭。

「台中市太平區番仔路自救會」號召民眾阻撓法院強制拆屋，警民爆發數波激烈衝突。（記者陳建志攝）

台電人員進入拆除電表。（記者陳建志攝）

自救會主委林秀芬被抬出房子，強調雖拆了她的房子「殺雞儆猴」，但是拆不了全庄，一定會堅持到底。（記者陳建志攝）

執行人員在屋外貼上台中地方法院的強制拆屋公告。（記者陳建志攝）

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