台中太平番仔路庄拆屋強制執行 現場爆發數波衝突

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，法院今天強制執行拆屋還地，警方試圖進行，現場爆發數波衝突。（記者陳建志攝）

2023/04/10 10:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，因地主提告拆屋還地勝訴，今（10）日法院針對「台中市太平區番仔路自救會」主委林秀芬住家執行強制拆除，居民在前後設置路障阻撓拆除人員進入，警民爆發多波衝突，現場鞭炮、滅火器乾粉四散，一位民眾被強制帶離現場途中一度倒地送上擔架，不過後來未送醫。

行政執行處今天在上百名警力協助下執行強制拆屋，自救會動員數十人到場阻撓抗議，民眾用蛇籠、木板在前後出入口都設置路障。

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自救會主委、屋主林秀芬幾度爬上屋頂大聲嘶喊，抗議拆屋人員強制進入拆屋，聲援民眾則大喊「私闖民宅」、「還我家園」。

時代力量台中市議員吳佩芸今天也到場聲援，還爬上屋頂抗議強制拆屋的作為，並數度要現場指揮官出面說明；國民黨籍的市議員羅廷瑋也到場聲援居民，數度在現場進行協調。

上午9點多，警方強制從屋後方進入，現場有人噴灑滅火器白色乾粉，還有人放鞭炮干擾，現場一片混亂，警方以優勢警力進入，將幾名民眾強制抬離，過程中一人身體不舒服躺在地上，由醫護人員送上擔架，不過後來該位民眾只在一旁休息並未送醫。

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，法院今天強制執行拆屋還地，施工人員強制進入現場拆屋，有人噴灑滅火器，現場一片白霧。（記者陳建志攝）

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，法院今天強制執行拆屋還地，太平番仔路庄自救會抗爭，一位民眾在警方強制帶離過程中疑似受傷送醫。（記者陳建志攝）

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，法院今天強制執行拆屋還地，時代力量台中市議員吳佩芸（左二）進入現場聲援，質疑警方作為。（記者陳建志攝）

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」所有權纏訟48年，法院今天強制執行拆屋還地，屋主林秀芬爬上屋頂抗議警方強制拆除的行為。（記者陳建志攝）

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