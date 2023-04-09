桃警西濱公路執行防飆勤務 驚見改裝車狂倒車躲攔查

大園警分局今天執行防制危險駕車勤務，攔查闖紅燈車輛。（記者余瑞仁翻攝）

2023/04/09 16:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市西濱公路附近每逢假日深夜人車稀少時段，常有改裝車輛聚集競速，不僅滋生危險，噪音更引發民怨，桃園市警局大園分局今天凌晨在觀音區成功路2段與工業九路附近路段執行防制危險駕車勤務時，攔查舉發無照駕駛、闖紅燈等8件違規，另有1輛未懸掛車牌改裝車拒檢倒車逃逸，警方已追查到車號、將通知車主到案，最高可開罰3萬元。

大園警分局交通組指出，警方今天凌晨2點起執行防飆勤務，先後攔查汽車10餘輛，包括違規停車1件、無照駕駛1件、闖紅燈3件、未依標線指示行駛2件、路口違規停車1件、逆向行駛1件。

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取締過程中，有1輛改裝車未懸掛車牌，遇員警示意攔查時，駕駛拒檢並倒車加速逃逸，涉嫌危險駕駛及不服稽查取締，警方已調閱沿路監視器影像掌握車號，依道路交通管理處罰條例第60條規定，可處1至3萬元罰鍰並吊扣駕照6個月至1年。

大園警分局每周六、日及例假日凌晨0至6點，都對西濱公路附近容易發生聚集及危險駕車處所及路段執行防制危險駕車勤務，警方說，今天凌晨出勤了69人次加強攔檢取締，而今年起截至4月初，已舉發各類違規達188件，其中飆車超速告發41件。

闖紅燈駕駛被警方開單告發，神情無奈。（記者余瑞仁翻攝）

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