酒駕重罰、暑期防飆 警方環河道路、大橋熱點加強攔截

2019-06-29 19:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕酒駕新制即將上路，適逢暑假，新北市土城警分局預期青少年騎車結伴出遊增多，對用路人權益及交通安全將帶來影響，土城分局擇定常有酒駕、危險駕駛發生的環河道路、城林橋，從週末夜起一連數日，加強設置攔檢，遏阻酒駕、蛇行飆車及改裝車輛等違規，避免酒駕或危險駕駛飆車威脅交安。

土城警分局說，酒駕新制中，針對防制酒後駕車增修規定內容包括「酒駕再犯累進處罰（罰鍰無上限）」、「拒測再犯採累進處罰」、「處罰年滿18歲同車乘客」、「酒駕肇事致人重傷或死亡沒入車輛」及「酒駕重新考領駕照，車輛須配備酒精鎖」等規定。

針對青少年結夥飆車，危險駕駛部分，警方提醒，改裝排氣管及群聚道路飆車等危險駕車行為，除違反噪音管制法外，恐構成違反道路交通管理處罰條例第16條、43條規定，最重可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，甚至觸犯公共危險罪送辦，呼籲駕駛人勿為突顯自我或吸引目光，任意改裝車輛、拆除消音器或以蛇行、迫近、驟然變換車道等方式駕車，威脅其餘用路人安全。

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