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    首頁　>　社會

    不滿遺產分太少 兄放鞭炮恐嚇妹妹判拘35天

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役35日，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役35日，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2023/04/09 11:32

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子因不滿妹妹帶著母親去律師事務所寫代筆遺囑，讓自己沒有分到基隆的房子，把責任怪罪到妹妹頭上，多次前往妹妹家恐嚇、威脅，還放鞭炮嚇她。林妹擔心發生意外，只好對大哥提告。基隆地院近日審結，認定林男觸犯恐嚇危害安全罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元，考量他犯後深具悔意，予以緩刑2年。

    林男妹妹向法官表示，雖然自己的大哥是家中養子，但因家中重男輕女觀念較嚴重，母親過世時就已經將松山房子給他，而且還能租給別人，自己卻甚麼遺產都沒有分到，只因為當初是自己帶著母親找律師寫代筆遺囑，加上大哥與二哥爭產的官司也輸了，引起大哥不滿，才一直被恐嚇。

    林男則向法官宣稱，自己收到起訴書之後，與辯護律師討論，認為自己確實有錯，願意認罪，因為自己的太太需要洗腎，必須長期有人照顧，加上有要養兩名未成年孩子，自己跑船3、40年賺錢養父母，也不識字，家境貧困；以後不會去找妹妹，兄妹到此結束，不再交集。

    法官審理後認為，69歲林男與妹妹屬於二親等兄妹關係，卻因母親遺產分配問題素有嫌隙，而林男多次恐嚇妹妹，還曾放鞭炮嚇過對方，已觸犯恐嚇危害安全罪；但被告犯後坦承犯行，態度尚佳亦有悔改之意，是因情緒失控而犯案，加上他因需照顧妻子及未成年子女，經濟狀況貧困，也表示不會再找妹妹麻煩。

    法官考量林男69歲謀生不易，其犯罪動機、目的、手段等情狀，故判處他拘役35天，得易科罰金，緩刑2年。

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