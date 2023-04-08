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    醫美名醫逃漏稅上億元 一口氣繳清獲免囚、准出境

    曾跟雞排妹因合約問題鬧上法院的元和雅醫美診所，負責人鍾金源涉嫌逃漏稅，繳清欠款後獲得免囚、准許出境。（資料照；本報合成）

    曾跟雞排妹因合約問題鬧上法院的元和雅醫美診所，負責人鍾金源涉嫌逃漏稅，繳清欠款後獲得免囚、准許出境。（資料照；本報合成）

    2023/04/08 21:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕知名醫美診所「元和雅」負責人鍾金源6年涉逃漏稅上億元，被高雄地院依違反稅捐稽徵法判重判7年刑，財政部函請移民署限制出境。鍾金源上訴高雄高分院，繳清1.4億元稅款，改獲輕判2年6月，得易科罰金270萬元；鍾另提行政訴訟要求解除境管，最高行政法院以財政部已註銷列管，訴訟無實益，日前駁回其訴。

    鍾金源在台北、台南、高雄開設元和雅醫美整形診所，知名度頗高，卻被高雄地檢署查出涉從2011年至2016年間，疑指使何姓會計長期隱匿、短報自費醫美療程及產品的銷貨收入，6年連本帶利逃漏稅高達億餘元。

    財政部認定鍾金源已達稅捐稽徵法所定限制欠稅人出境標準，經辦理禁止處分及聲請法院實施假扣押財產，價值仍不足清償欠繳稅捐，且涉有隱匿或移轉財產、規避稅捐執行的跡象，函請移民署限制出境，

    一審雄院認定鍾金源指示何姓會計，用大量隱匿現金收入的逃稅手法，以內、外帳方式，讓會計公司和國稅局人員無法實際掌握診所收益，去年依違反稅捐稽徵法判鍾7年刑，何姓會計1年8月（可易科罰金）。

    鍾金源被重判，上訴二審，除承認一審認定的「執行業務所得」及「漏繳所得稅金額」，2022年底還自動補繳個人綜合所得稅額含利息1億2110萬9982元，並替其他負責醫師補繳37筆稅捐、共2129萬9258元，合計1億4240萬9240元。

    高雄高分院認為，鍾金源終於坦承全部犯行，並繳清逃漏稅款，犯後態度明顯改變，有效避免司法資源耗費；考量鍾平均年收入約1200萬元、平日參與諸多公益活動、檢察官量刑意見，評議後改判6罪分處6月刑，應執行2年6月，同時諭知最高的易科罰金日額3000元、共270萬元。

    鍾另提行政訴訟，主張境管過度侵害他的工作權與遷徙自由，違反比例原則，要求法院撤銷。

    最高行政法院指出，鍾在繳清欠稅之後，財政部即註銷列管，境管規制效力已解除消滅，但鍾仍聲明請求撤銷境管，欠缺訴訟利益，合評議後駁回其訴，全案確定，鍾可自由出入國門。

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