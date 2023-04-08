他應徵洗車工月入5萬下場⋯⋯ 戶頭多200萬成洗錢帳戶 、淪為「豬仔」

彰化警方獲報詐騙集團出動車手領錢，在銀行附近將負責接應的田男逮捕。（民眾提供）

2023/04/08 16:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕桃園某汽車美容公司高薪求職，月入5萬還包吃包住，彰化縣46歲蕭姓男子前往應徵，沒想到他工作十多天後領薪發現，戶頭竟多了200萬元，公司還要求幫忙提領出來，蕭男驚覺恐變成詐騙集團洗錢帳戶逃逸，卻被抓回拘禁毒打長達8天，還被田男、徐男強押至彰化提領170萬元，遭行員識破是詐欺，員警獲報將田男等三人逮捕，昨依詐欺、洗錢及組織犯罪防制條例罪嫌移送。

警方調查，蕭男3月初在報紙求職廣告，看到桃園某汽車美容公司聘請人員，月薪4萬至5萬元還提供包吃包住等優惠，他立刻北上求職，並如實從事汽車美容工作，十多天後，公司主管田男（35歲）以薪資轉帳為由，要求蕭男提供證件開戶，不過蕭男提領薪資時，發現帳戶竟多了200萬元，還被公司帶往桃園某銀行要求提領，蕭男驚覺恐變成詐騙集團洗錢帳戶，趁領款時逃離，他一度逃往台南，不過仍被詐騙集團尋獲，並帶回桃園觀音某汽車旅館拘禁，若不從就毆打。

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警方指出，本月6日，蕭男被田男、徐男（33歲）強押至彰化員林某銀行提領170萬元，殊不知該帳戶已被銀行發覺有異，並視為示警帳戶，員警獲報，將蕭男跟陪同監視的徐男帶回警局，蕭男此時坦承自己是求職遇詐，員警亦得知田男仍在銀行外接應，隨即派遣警力圍捕，經過一番追逐，最後在巷弄內將田男拘捕到案，並查扣涉案手機7支、存摺3本、提款卡1張、公司申請資料1本、公司大小章4顆、賓士車1輛及2百萬元贓款。

員林警分局分局長葉文啟表示，初步調查該起案件為求職陷阱，被害人應徵後被詐團帶往合法公司上班，取得信任後再要求提供證件、印章辦理銀行轉帳帳戶，殊不知已淪為作案用的洗錢帳戶，甚至要求被害人充當提款車手，若被害人不服從就予以拘禁毒打，成為「豬仔」，行徑惡劣，對此他呼籲，民眾求職應再三查證，避免掉入詐騙陷阱。

田姓男子為首的詐騙集團設下求職陷阱，蕭姓被害人提供帳戶供洗錢，不從就拘禁毆打，6日員林警分偵破，依傷害、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供）

警方查扣涉案手機7支、存摺3本、提款卡1張、公司申請資料1本、公司大小章4顆、賓士車1輛及2百萬元贓款等。（民眾提供）

田男在銀行外準備接應，行蹤已被警方鎖定。（民眾提供）

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