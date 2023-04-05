假投資詐婦200萬 取款車手被識破慘遭收押

警方在銀行外逮捕取款成功的許男。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/05 10:41

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名許姓男子上個月23日前往汐止區某銀行準備提領199餘萬元，行員感覺有異，找藉口請他27日再來提領，便通報警方。員警於27日等許男到銀行取款時，隨即將許男逮捕。警方調查，該筆款項是吳姓婦人遭假投資詐騙匯出，警詢後，將許男依涉犯詐欺等罪嫌移送法辦，並被法院裁定羈押，警方則於今日才發布新聞。

據悉，33歲許姓男子本身經營汽車美容相關業務，23日到銀行取款時，向行員宣稱是要進行汽車買賣，才需要大筆現金；但細心的行員發現他的金流有異，經常有不同帳戶匯入大筆金額，便找藉口搪塞，請他27日再到銀行取款。

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待許男離開後，行員立刻通知警方此事，員警則前往銀行調閱監視器，釐清許男身分，並向法院聲請拘票，27日一見到許男提完款項，就當場將他逮捕，並起出汽車買賣合約書、存摺，另在其家中也搜出多本存摺。

警方調查，該筆199萬5千元是一名吳姓婦人匯入許妻帳戶，本來是匯出200萬元，但因中間經過其他車手收取「水錢」，到許妻的戶頭時，便少了5千元，再由許男以汽車買賣為由前往提領，意圖洗錢。

許男遭逮後矢口否認犯行，但對戶頭內的金流無法交代，查扣的汽車買賣合約書，也都是假的，經查證買賣內容均為偽造。警詢後，依詐欺、洗錢防制法及偽造文書罪將許男移送士林地檢署偵辦。

警方擔心許男再度犯案，建請檢察官聲請羈押許嫌，經檢方聲請後，於28日許嫌被裁定聲押獲准。

警方當場查扣近200萬元現金、手機及存摺。（記者吳昇儒翻攝）

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