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    首頁　>　社會

    一次提領604萬「怪怪的」 車手當場露餡被逮

    台中一名陳姓詐騙車手想將帳戶內當日匯入的604萬元全數提領被逮。（民眾提供）

    台中一名陳姓詐騙車手想將帳戶內當日匯入的604萬元全數提領被逮。（民眾提供）

    2023/03/11 16:59

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中28歲張姓男子日前到大里區一家銀行臨櫃想結清帳戶，並將帳戶內當日匯入604萬元全數提領，行員發現該帳戶曾被列警示帳戶，3月初才剛解除警示，加上張男說詞反覆，立即通報，警方查出張男為詐欺集團車手，成功保住民眾的辛苦錢。

    霧峰警分局成功派出所巡佐陳恒誠、員警林郁芳、鍾國鴻、曾忠皓、王啟仲7日上午11時30分接獲銀行通報，張姓男子臨櫃要將帳戶內的604萬元全數提領一空，由於陳男帳戶曾遭警示，不到一週就要提領當日從3個不同帳戶匯入的巨款，察覺有異，立即通報警方。

    員警獲報後，立即到場向張男詢問金錢用途及來源，在張男無法交待投資相關細節，警方為避免人頭戶詐騙，進一步確認金錢來源，便請銀行行員聯繫匯款人，匯款人與張男說詞顯有不符，警方即將張男帶返回派出所釐清案情，意外查獲他就是詐欺車手。

    霧峰警分局長陳祥麟表示，民眾對於有疑慮的匯款要求應保持警覺意識，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，及「不隨意交付個人資料、不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行、不理會來路不明的電話或訊息」的三不原則，方能有效避免受騙上當，警民共同遏止詐騙案的發生。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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