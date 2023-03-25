老翁千方百計欲匯詐團150萬元 結局大反轉2車手GG

警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

2023/03/25 13:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣70餘歲林姓老翁，3月加入宣稱「投資炒股」LINE群組，欲匯款150萬元投資，經金融機構與警方攔阻後，竟不死心，另借友人帳戶匯款，但被機警行員擋下。警方成功說服老翁聯手，計誘詐騙集團車手出面取款，當場逮捕20餘歲黃姓及陳姓男子，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦，聲押獲准。

林姓老翁9日透過網路投資廣告，加入詐騙集團設置的LINE群組「宏圖致遠交流群組」，群裡成員假冒投資專員，以內線炒股為由，要求老翁匯款150萬元，於是老翁到宜蘭信用合作社三星分社匯款，行員察覺帳戶有異，通知三星警分局派員到場勸說老翁。

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沒想到，老翁15日又到信用分社，匯款150萬元到友人帳戶，打算藉由友人帳戶，轉帳給詐騙集團，還好分社行員機警，極力勸阻並通知其友人，保住老翁存積下來的血汗錢。

當天，三星警分局長蔡宏澤到信用分行宣導反詐騙，經轉述得知此事後，指示偵查隊成立專案小組，派員前往老翁家溝通獲取信任，並與老翁聯手，於20日計誘詐騙集團車手出面取款，逮捕假冒投資專員的黃姓車手，以及於附近徘徊、見警逃逸的陳姓車手。

警方21日依詐欺、洗錢防制法罪嫌，將兩人移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊問後，向宜蘭地方法院聲押獲准。

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警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

三星警分局與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手出面，其中陳姓車手見情況不對想逃，卻被警方壓制逮回。（記者蔡昀容翻攝）

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