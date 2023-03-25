為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老翁千方百計欲匯詐團150萬元 結局大反轉2車手GG

    警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

    警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

    2023/03/25 13:16

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣70餘歲林姓老翁，3月加入宣稱「投資炒股」LINE群組，欲匯款150萬元投資，經金融機構與警方攔阻後，竟不死心，另借友人帳戶匯款，但被機警行員擋下。警方成功說服老翁聯手，計誘詐騙集團車手出面取款，當場逮捕20餘歲黃姓及陳姓男子，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦，聲押獲准。

    林姓老翁9日透過網路投資廣告，加入詐騙集團設置的LINE群組「宏圖致遠交流群組」，群裡成員假冒投資專員，以內線炒股為由，要求老翁匯款150萬元，於是老翁到宜蘭信用合作社三星分社匯款，行員察覺帳戶有異，通知三星警分局派員到場勸說老翁。

    沒想到，老翁15日又到信用分社，匯款150萬元到友人帳戶，打算藉由友人帳戶，轉帳給詐騙集團，還好分社行員機警，極力勸阻並通知其友人，保住老翁存積下來的血汗錢。

    當天，三星警分局長蔡宏澤到信用分行宣導反詐騙，經轉述得知此事後，指示偵查隊成立專案小組，派員前往老翁家溝通獲取信任，並與老翁聯手，於20日計誘詐騙集團車手出面取款，逮捕假冒投資專員的黃姓車手，以及於附近徘徊、見警逃逸的陳姓車手。

    警方21日依詐欺、洗錢防制法罪嫌，將兩人移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊問後，向宜蘭地方法院聲押獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

    警方與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手（紅圈）出面取款。（記者蔡昀容翻攝）

    三星警分局與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手出面，其中陳姓車手見情況不對想逃，卻被警方壓制逮回。（記者蔡昀容翻攝）

    三星警分局與林姓老翁聯手，計誘詐騙集團車手出面，其中陳姓車手見情況不對想逃，卻被警方壓制逮回。（記者蔡昀容翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南警逮詐騙車手槓上開花查獲「收水頭」 起出贓款50萬
    2023/03/25 12:23

    南警逮詐騙車手槓上開花查獲「收水頭」 起出贓款50萬
    一次提領604萬「怪怪的」 車手當場露餡被逮
    2023/03/11 16:59

    一次提領604萬「怪怪的」 車手當場露餡被逮

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    詐團車手臨櫃領百萬現金 銀行機警通報助警逮人
    2023/02/25 10:31

    詐團車手臨櫃領百萬現金 銀行機警通報助警逮人
    交友軟體覓真愛？妙齡女人財兩失 還慘淪詐欺車手
    2023/02/03 19:48

    交友軟體覓真愛？妙齡女人財兩失 還慘淪詐欺車手

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    詐團外籍移工車手增近3倍 台中提領熱點曝
    2022/12/18 12:53

    詐團外籍移工車手增近3倍 台中提領熱點曝
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播