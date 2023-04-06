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    詐團幹部洗3千萬 重判25年

    男子孫瑋亨擔任詐騙集團「收水」幹部，助詐團騙走3千多萬元，基隆地院重判孫男25年徒刑。圖為檢警搗破集中營畫面。（記者林嘉東翻攝）

    男子孫瑋亨擔任詐騙集團「收水」幹部，助詐團騙走3千多萬元，基隆地院重判孫男25年徒刑。圖為檢警搗破集中營畫面。（記者林嘉東翻攝）

    2023/04/06 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕擔任詐騙集團「收水」幹部的男子孫瑋亨，透過網路銀行在兩個月內，把六十六名受害人匯入人頭帳戶約三千多萬元，轉匯洗錢到境外，落網後表示願意按月賠償五千到一萬元；基隆地院認定，孫男助詐團騙走三千多萬元，卻只願意月賠五千到一萬元，毫無賠償誠意和悔意，依觸犯六十六次加重詐欺取財、洗錢等罪，重判孫男廿五年徒刑。

    66名受害人的錢 全洗到境外

    判決指出，代號「在那邊叫什麼」的詐騙集團首腦（未落網），去年四月以月薪四萬元聘僱廿七歲孫男擔任「收水」（負責洗錢），孫再招募男子許明朝在基隆承租民宅，與男子蔡佳宏一起管理賣帳戶的蕭姓等十三名人頭。

    基隆地檢署檢察官陳淑玲指揮基隆市警四分局偵查隊，去年六月搗破許、蔡管理的集中營，查出在逃的孫瑋亨利用人頭帳戶，透過網銀約定帳號轉帳，一個月內把其中四十七名被害人、約一千九百萬元詐騙款洗到境外。

    孫男察覺許、蔡落網，繼續透過網銀匯款把另十九名被害人、約一千兩百多萬元洗到境外，前後兩個月內洗錢三千多萬元。檢警全力追緝孫男，很快逮捕到案。

    月賠不到1萬 法官認無悔意

    合議庭認定孫男犯下六十六次加重詐欺取財罪，依被害人被詐騙金額的多寡，從被騙一萬元以下、到一百萬元以上，分成五個級距論罪，每件各判一年四月到一年十月不等徒刑，合併後將孫男判刑廿五年。共犯許明朝、蔡佳宏早一個月落網，已先被法院依加重詐欺取財、違反洗錢防制法等罪各判刑廿一年、廿年。

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