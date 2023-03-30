博弈水房專洗越南盾 10個月洗錢44億 逮21嫌

高市刑大破獲越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢逾44億元。（記者黃良傑翻攝）

2023/03/30 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕沈姓男子租用大樓暗藏博弈水房專洗越南盾，打出高薪、工作輕鬆噱頭，出資招募廿人協助洗錢，分三班制輪番運作，故意安排和上班族相同時段，偽裝住戶出門上、下班，降低鄰居戒心，分散遭查緝風險，高市警局刑警大隊獲報攻堅逮人，查獲一○八支做案手機、十組電腦，查出不到十個月，洗錢金額高達逾四十四億新台幣，比高雄全年還債預算四十四億還多。

高薪募「員工」 三班制運作

據了解，沈男（四十歲）是該水房金主及主謀，他原本幫民間借貸公司工作，結識不少做地下匯兌的要角，去年五月間決定自立門戶，先在苓雅區租大樓民宅當跨國水房據點，出資裝置電腦設備，並網路招募洗錢班兵，平均每月薪資至少三萬五千元，吸引許多人求職，「員工」多達廿人（十男十女），分三班輪值為越南博弈網站洗錢。

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藏身大樓 查扣一○八支手機

水房為防鄰居發現報警查緝，嫌犯廿一人均偽裝成住戶，刻意選擇上班族相同時段，出門上、下班，以降低鄰居戒心。

警方發現水房洗錢手法是，透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，運用境外帳戶層層轉帳，成立十個月來經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾三兆五千多億，換算新台幣逾四十四億元，抽成獲利一千五百萬元。

沈男等廿一人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，沈男五十萬元交保，其餘人三至八萬元交保。

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