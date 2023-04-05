撞警脫逃通緝犯躲女友家想「溫存」兩天 警40分鐘找上門

歸仁警分局偵訊後將黃姓嫌犯移送法辦。（記者吳俊鋒攝）

2023/04/05 17:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕通緝犯黃姓男子3月底在台南市仁德區開車衝撞警方，拒捕脫的，他今早躲入女友住處，原本想「溫存」兩天，沒想到警方40分鐘就找上門，攻堅逮人，下午偵訊後，依毒品、竊盜、妨害公務等罪嫌移送法辦。

40歲黃男因毒品、竊盜案假釋中，卻又因為傷害、肇事逃逸等罪遭到通緝，上月底，他與穆姓嫌犯等兩名友人窩藏在仁德區1家汽車旅館，遭警方圍捕。

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當時穆男被鎖定是毒品案主嫌，但查獲的贓物中，竟有偷剪的電纜線，意外瓦解竊盜集團，歸仁警方圍捕過程中開了23槍，逮到兩人，黃男則趁亂逃逸。

黃嫌開車突圍，還企圖衝撞警方，專案小組擔心傷及無辜路人，沒有繼續開槍，通報鄰近分局協助攔捕，策劃後續追緝行動。

不久，黃嫌棄車在東區，逃逸無蹤，歸仁警方掌握身分，全力清查落腳處，懷疑可能會藉機到女友的工廠宿舍藏匿。

在外躲藏了1週之後，黃男今天上午真的到女友宿舍，在保大特勤中隊的支援下，歸仁警分局40分鐘內完成部署，7名幹員破門攻堅，黃男一臉錯愕，束手就擒，警方同時查獲毒品與吸食器。

黃嫌假釋中又被通緝，估算要被關5年以上，自知難逃警方圍捕，因此躲進女友住處，原本認為落網前至少能「溫存」兩天，沒想到專案小組早已掌握行蹤，40分鐘就破門。

已經去上班的女友，得知黃嫌被捕，還被搜出毒品，她相當生氣，直說一定要「罵醒」他，但也只能事後再到監牢會面了。

據了解，黃嫌不想被關，在警方攻堅時才會拒捕，偵訊後，除了通緝緝捕到案，歸仁分局也依毒品、竊盜，以及妨害公務等罪嫌將黃男移送地檢署。

歸仁警分局長邱顯良強調，專案小組查緝毒品，卻遭黃男開車衝撞、拒捕，公權力不容挑戰，全面佈線、追捕後，近期內就將嫌犯繩之於法，展現打擊犯罪的決心。

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歸仁警方逮獲黃嫌，並起出毒品與吸食器。（民眾提供）

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