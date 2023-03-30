拿球棒追3公里！台中科大生見義勇為 助逮身背6案通緝犯

霧峰分局吉峰派出所員警追通緝犯，中台科大4名大學生見義勇為，拿著球棒加入追捕行列。（記者陳建志翻攝）

2023/03/30 12:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰身背6案的陳姓通緝犯日前碰到霧峰警分局吉峰派出所員警盤查，陳男不想入獄、心虛拔腿就跑，員警見狀立刻尾隨，途中碰到4名中台科大男學生剛好打完棒球經過，見義勇為拿著球棒前後追了約3公里，陳姓通緝犯腳痛、氣力放盡躲進香蕉園，仍被員警發現，警民合作逮獲通緝犯。

這名陳姓男子日前出現在霧峰四德路，霧峰警分局吉峰派出所警員劉高宏、劉展維、林昇宏等3人路過發現覺得可疑上前盤查，陳男因有通緝在身心虛拔腿就跑，員警見狀立刻在後緊追。

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警方追緝中，巧遇中台科大4名同學打棒球經過，看見警方在追捕嫌犯，立刻見義勇為拿著球棒加入追捕行列，陳男沿路狂奔，前後跑了約3公里，跑到鞋子都掉了，最後因氣力放盡，加上赤腳跑步腳底嚴重磨損疼痛無法行走，躲進四德北路85巷香蕉園內，蓋上香蕉葉躲避警方追緝。

員警和協助追捕的4名中台科大學生，在附近地毯式搜尋，最後終於在香蕉樹下發現陳男，陳男表示，因背著6條詐欺案，不想入監服刑被通緝，才會看到警察就跑，員警將他逮捕歸案。

霧峰警分局長陳祥麟表示，感謝熱心民眾見義勇為，警民合作順利逮捕通緝犯，值得讚許與肯定，並呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

陳姓通緝犯跑了3公里躲到香蕉樹下，仍被圍捕員警發現逮捕歸案。（記者陳建志翻攝）

霧峰分局吉峰派出所員警追通緝犯，中台科大4名大學生見義勇為，拿著球棒加入追捕行列。（記者陳建志翻攝）

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