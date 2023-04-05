南迴藝術季裝置藝術再出包 婦從2樓高步道墜灘

救護人員將墜灘婦人緊急送醫，幸無大礙。（記者陳賢義翻攝）

2023/04/05 12:42

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴藝術季裝置藝術再出包，繼「通往天堂的階梯」發生倒塌、旅客受傷意外後，由台南藝術大學建築研究所B群設計的「夏日轉場」今日上午也傳1名50餘歲婦人從約2層樓高步道摔落沙灘的事件，陪同夫婿緊急求援，警、消據報馳援，幸經送往台東馬偕醫院，婦人僅受輕傷，但飽受驚嚇，墜灘原因縣府了解中。

「夏日轉場」是2022南迴藝術季裝置作品展其中1處裝置藝術，位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，為台南藝術大學建築研究所B群設計，是一組大型風動裝置，主要呈現的意象是與浪花回應海的呼喚；步道採用木質舖設，區分上下兩層，以輕鋼架支撐，全長約120公尺，從省道延伸到海邊，上層步道幾乎與海面齊平，讓人有種彷佛走進太平洋裡的感覺，另有藍天白雲襯映，景色美到爆，而白晝的氣象變化，也會讓步道呈現不同的美感，每逢週休二日或連續假期，都會吸引眾多遊客造訪打卡。

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今日上午10點多，一對外縣市來的夫妻興緻高昂的前往，2人悠閒的漫步在步道上，50多歲的妻子突然莫名的從2層樓高的步道摔落到沙灘上，導致身體多處擦挫傷，老公見狀報案求援。

南迴藝術季裝置藝術一再出包，在地居民預言成真，直呼海景雖然無敵，但就是有遊客沉浸賞景之餘，卻忽略了自身安全。得知「夏日轉場」傳意外，文化處立即派員前往了解，但難以理解夏日轉場結構均未鏽蝕壞損，無法立判意外發生原因。

「夏日轉場」無敵海景盡收眼簾，被遊客比喻為南迴「絕殺景點」。（記者陳賢義翻攝）

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