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    台東男暗夜誤入叢林摔傷 警所長憑「鴨叫聲」找到人

    搜救人員以輪背方式將余男護送下山。（記者陳賢義翻攝）

    搜救人員以輪背方式將余男護送下山。（記者陳賢義翻攝）

    2023/04/04 19:45

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東余姓男子到海端鄉鹿霧村訪友，酒後三巡後暗夜到親友家借宿，竟走進叢林，天雨路滑摔傷腳，最後不勝酒力昏睡草叢。親友遍尋不著，報案求援，霧鹿派出所所長胡松俊仁從手機彼端聽到微弱鴨叫聲，鎖定可能位置，引領搜救隊找到余男，搜救隊員輪背下山送醫。

    警方說，余男2日到霧鹿村尋友，酒過三巡後，當天深夜11點獨自走到附近親友家，竟走入小徑迷路。山區連日陰雨，路面泥濘濕滑，余男滑倒腳扭傷，手機也摔落草叢，無力昏睡草叢上。

    親友隔天遍尋不著，著急撥打119求援，110接獲轉報，胡松俊仁立即召集員警邱文豐、邱承福及熱心山青組成搜救隊上山搜尋，但找不到人。家屬告知余男手機號碼，所長胡松俊仁撥通詢問身在何處，余男無法說出切確位置，胡松俊仁隱約聽聞鴨叫聲，熟悉當地地形的他立即帶領搜救隊再次入山搜尋，在台20線旁山區距離鴨寮100公尺處找到余男。

    余男扭傷腳，歷經1晚折騰，無法行走，搜救隊以背架輪背護送下山，交由救護人員接駁送往關山慈濟醫院診寮，幸無大礙。警、消、山青通力合作，助余男找到返家路，家屬連聲感謝。

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