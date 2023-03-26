八旬嬤單車中彰投迷航16小時 靠里長名字找到回家路

王姓老嫗因迷途，精疲力竭倚靠在牆垣休憩。（警方提供）

2023/03/26 19:39

〔記者許國楨／台中報導〕彰化市王姓阿嬤最近想到台中訪友，騎單車騎了12小時卻騎到南投被警方尋回，隔天她不死心再度上路，這次雖然順利騎到台中親友家，未料回程時竟再次迷航4小時，警方關心時，她唯一記得的是住處當地的里長名字，警方立即搜尋到里長電話連繫，總算讓阿嬤平安回家。

台中市第四分局春社所巡佐黃聖嘉、警員柯彥竹，23日晚間巡邏時在派出所對面加油站，看到有民眾招手示意，警方前往關心，發現是82歲王姓老婦要騎單車回彰化，但因迷途騎了4小時仍在台中，才會精疲力竭倚靠在牆垣休憩，只是王婦語焉不詳，只不斷提到住家王姓里長的名字。

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員警立即透過網路搜索到王姓里長辦公室電話，他一聽員警描述，秒知道王婦身分讓她平安返家；家屬無奈說，由於母親十分想念住在台中南區的親友，常常獨自從彰化騎腳踏車到台中，前一天因至台中訪友，騎了12小時卻不慎迷途至南投水里，而此次雖順利抵達台中親友家，卻因再次迷途4小時遲遲未返家，只得通報協尋。

而家人對於母親常常騎腳踏車趴趴走行徑感到自責，因大家白天要上班無法陪伴，母親也因太孤單，喜歡騎單車到處訪友，因擔心母親走失，有在單車上貼聯絡電話紙條，可能被風吹走。

員警建議家屬若有類似情形，可帶母親至當地偵查隊申請指紋建檔，俾利走失時可以盡速查證身分，第四分局長李建興表示，家中若有高齡長者應隨時注意其動態，減少單獨外出機會，若有失智情形，除可向社會局申請愛心手鍊外，亦可至分局偵查隊進行指紋捺印建檔，遇有走失情形，可迅速確認身分。

警方將老嫗帶回警所休息。（警方提供）

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