警察攔車故意彎腿碰？ 警：未「碰瓷」僅一再要求對方駛離現場

有民眾指控警方彎膝故意「碰瓷」。（記者劉慶侯翻攝自記者爆料網）

2023/04/05 12:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕有民眾在臉書（FB）社團貼文，指控開車被警察攔下，聲稱被他們撞到，但事後調閱環景監視系統畫面，認為警方有「故意彎膝碰撞轎車」，疑是「碰瓷」。台北市警中正一分局今日公布警方全程疏導交通蒐證畫面，表示當時執勤員警是在驅離、勸導已停滿車的停車場外車流，不要再繼續佔用一般道路等候進場，更沒有故意碰瓷。

據了解，有民眾沿北市忠孝東路，近華山園區靠邊慢行，結果遭警方靠近驅離，並聲稱被他們撞到。但駕駛當時自認沒有發生碰撞情形，表示有後視鏡行車紀錄器可以佐證，這名警察就不再找麻煩，繼續尋找下一個取締目標。

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駕駛事後調閱自身的車輛環景監視畫面查看，發現這名員警本來站在人行道上，看到他們車開過來，就走進馬路邊，等到車子靠近後，就突然右腿一彎，碰到車子，疑似搞「碰瓷」，駕駛認為被警「拗」，便將影片上傳到網路討拍。

有網友看過影片後，認為這名執勤員警行徑離譜，向記者爆料網爆料並留言說：「傻眼！」「突然骨質疏鬆嗎？」「給他紅不用客氣！」「阿SIR，再給我鬧啊」。

北市警中正一分局經緊急調查，表示警方是4月3日下午3時左右，執行華山園區周邊交通疏導勤務，為避免停車場滿場排隊車流佔用忠孝東路車道影響交通，執勤員警疏導勸離、驅離場外車輛過程。

當事人駕駛的黑色轎車已被員警告知可另找替代的停車地點後，但對方未聽勸阻，仍執意強行右轉等候進入停車場，過程中車輛幾近貼近執勤員警。

警方表示，警方根據執勤員警的隨身蒐證器材過濾，執勤員警並無提及「撞擊」等相關字眼，後續仍持續疏導後方車流，也並未有騷擾對方的動作。

中正一分局表示，連續假日人車潮擁擠，駕駛人應確實配合警方及指揮人員疏導管制作為，以維護整體用路安全與順暢。

警方一再要求黑色轎車駕駛駛離，不要繼續佔用一般道路。（記者劉慶侯翻攝）

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