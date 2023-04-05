「窩居」超商！兒賣掉房 7旬夫妻帶神主牌流浪

警方到場了解黃姓老翁及妻子為長期流浪「住」超商。（記者歐素美攝）

2023/04/05 12:06

〔記者歐素美／台中報導〕76歲黃男老翁及妻子帶著包袱在台中市豐原區流浪，半夜睡在豐原區田心路一家超商，民眾發現po網，據了解，兩位老人家流浪已久，豐原分局合作派出所獲知今天介入，派員將兩人帶回派出所，並請社會局安置。

76歲黃姓男子與72歲妻子坐在超商內，2個袋子裝著夫妻兩人的全部家當，黃姓老翁看起來精神不太好，臉部有傷，黃妻說，兒子今年2月賣掉房子後，帶他們到潭子租屋，因房東拒絕他們供奉祖先牌位，租屋不到1個月就被拒住搬走。

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她與丈夫到處找住宿地方，後來申請到低收入戶資格，並向台中市社會局尋求協助，社會局曾安排兩人住到東勢區的中途旅宿，住沒幾天，社會局要他們自己找租屋處再申請補助，但台中租金貴，她只想在住了30多年的豐原老家附近租屋，但至今找不到，因日前下雨，只好與丈夫暫時在超商睡，至少可遮風避雨。

黃妻說，他們曾帶著祖先牌位到處流浪，到處籌錢，前幾天終於安置好祖先牌位，祖先已死至少有地方可去，她和老伴，至今仍不知何去何從，看著超商桌上店員好心提供的蕃薯，無奈地說「只能走一步，算一步」。

警方目前將兩人帶回派出所休息，並通知其子女，員警表示，老翁的女兒有接電話，但人尚未到派出所；社會局則介入處理中。

員警將兩人先行帶回派出所，並通知其子女及社會局前來設法安置。（記者歐素美攝）

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