講不聽！媽震撼教育帶到公園當「1日流浪漢」 小一兒爆哭道歉

一位母親因為就讀小一的兒子每天因為犯同樣的錯講不聽，突發奇想直接讓他穿上舊衣服，帶著垃圾袋拉著他到公園體驗「一日流浪漢」。（擷取自爆廢公社）

2022/01/10 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕一位母親因為就讀小一的兒子每天犯同樣的錯講不聽，突發奇想直接讓他穿上舊衣服，帶著垃圾袋拉著他到公園體驗「一日流浪漢」，當一天小乞丐，並直接和兒子一起露宿公園，最後兒子爆哭和她一起入睡。最後回家等電梯時，兒子突然主動90度和他鞠躬道歉、懺悔，並承諾會改掉自己的壞習慣。

原PO昨日在臉書「爆廢公社」PO文表示，「我家小犬國小一年級，做家長的都知道小孩都有一些症頭，飯要吃不吃的，玩具要收不收的，寫字寫一下，椅子就轉一圈，常常趴在地板上當蟲一樣蠕動」。

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原PO說，後來她突然靈機一動，餓了兒子一整天，讓他穿玩到髒兮兮、薄薄的長袖、破掉的褲子、準備好垃圾袋，就帶他一起去公園當一日流浪漢，去當小乞丐一天。

到了公園，甩開海灘帳篷，丟了垃圾袋給兒子，然後說：「我們今天就睡在這裡」，並講了一堆「媽媽經」，最後表示，「給你一次又一次的機會，一直提醒你『我要生氣了 ，我正在生氣了』，但是你不給你自己機會，我真的好累了，我跟你一起當流浪漢吧」。原PO並說，從今起她就不是媽媽，再也不用管兒子生老病死。

原PO說，當天兒子就拿著垃圾袋當睡袋睡了一個晚上，哭到一個不行。最後媽媽和他抱著一個超大垃圾袋表示：「弟弟阿，我們這些爸爸媽媽，也不是天生一出生就是爸爸媽媽啊，我們也是生下你們這些小孩才學會怎麼當爸爸媽媽的，你現在在學習，當然我現在也在學習啊，你就是我的老師，我也是你的老師。」

然後兩人就這樣默默睡著。睡到一半還有巡邏隊來關心，得知狀況後貼心的拿了紙箱來幫忙擋風，中途還有兒子的小姑跑來送食物關心，兒子還說要把吃剩的拿來當早餐，阻止媽媽丟掉。隔天，媽媽還帶著兒子假意要翻垃圾桶，嚇得他大哭喊知錯。

回家路上，兒子突然在等電梯時90度和她鞠躬道歉，還懺悔表示說以後會改掉壞習慣，一整天下來都和她用敬語與請、謝謝等禮貌方式說話。原PO最後說，寒假快到了，「我有點打算準備來個三天兩夜，用走路，拿長長的竹子，走到哪帶著帳篷睡到哪的那種，給他體驗一下升級版的流浪生活，我們一起流浪」。

文章PO出後，引發網友熱烈迴響，有超過2萬人點讚，及5000多則留言。網友紛紛表示「我要趕快去公園佔位置了，我家有兩個小孩，需要的空間比較大一點，怕等會擠不下」、「該換我們試試看了」、「結局好讚」、「糾團公園教小孩」、「媽媽辛苦了」、「爸媽真的很不簡單 妳很棒！」、「猛啊！佩服妳！」、「用心良苦的媽」。

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