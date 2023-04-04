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    飛來橫禍！台中騎士碰撞路面鐵器 連人帶車騰空翻轉一圈重摔

    發生事故的路段。（警方提供）

    發生事故的路段。（警方提供）

    2023/04/04 18:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子近日騎車行經西屯區一處涵洞車道，沒注意到路面一個鐵質物品直接撞上，男子當場連人帶車騰空翻轉一圈後重摔落地，全身多處擦挫傷的他經送醫雖無生命危險，但到底釀禍鐵質物品從何而來，警方不排除從其他貨車上掉落，今也呼籲民眾提供事發前的行車紀錄器究責。

    這起驚悚事故發生在上月31日下午3點多，27歲王男當時騎車由大雅方向沿中清路慢車道往環中路方向行駛，行經西屯區中清路3段與中清路3段215巷口前，一處國道路橋下方的涵洞車道時，疑光線突然變暗未能及時注意，前車頭直接碰撞路上一個鐵質物品，整個人連人帶車彈飛。

    王男騰空翻轉一圈後重摔落地，機車也噴飛到好幾公尺遠外，驚悚過程被後方車輛的行車紀錄器拍下，令人看了怵目驚心，王男這一摔造成全身多處擦挫傷，經送醫幸無生命危險，機車也有多處受損，但因事發地沒有監視器，到底釀禍鐵質物品從何而來，警方不排除從其他貨車上掉落，今也呼籲民眾提供事發前的行車紀錄器究責。

    警方表示，根據道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕照1年，至人重傷或死亡者，吊銷其駕照，呼籲民眾載運貨物上路務必當心，不要成為另類道路殺手。

    釀禍的鐵質物品。（警方提供）

    釀禍的鐵質物品。（警方提供）

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