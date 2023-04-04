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    醋男拿雙刀砍小王 還嗆檢察官：你老婆被睡了會不會想砍他

    呂姓男子撞見女友和男性友人同床共眠氣得拿水果刀殺人，還嗆檢察官「你老婆被睡了會不會想砍他」。示意圖（資料照）

    呂姓男子撞見女友和男性友人同床共眠氣得拿水果刀殺人，還嗆檢察官「你老婆被睡了會不會想砍他」。示意圖（資料照）

    2023/04/04 10:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子在女友住處，撞見女友和宋姓男友人同睡一床，呂男轉身到廚房拿了2把水果刀，回到房裡後朝宋男猛砍，宋男驚醒後與呂發生搏鬥，呂被逮後還嗆檢察官：「你老婆被睡了會不會想砍他」，法官依傷害罪判徒刑3年6月。

    判決指出，2021年11月22日上午8點多，呂男到前鎮區女友租屋處找女友，結果一上樓，見到女友躺在床上睡覺，旁邊還躺著宋姓男友人，呂男氣炸，轉身到廚房拿了兩把水果刀，先朝宋男左腿部和眉毛劈砍，宋男驚醒起身與呂男拉扯扭打並試圖奪刀。

    過程中，宋男手臂、胸口、肩膀、頭部多處遭水果刀劃傷，宋男自知不敵逃出屋外求救，員警獲報火速趕抵，當場逮捕行凶的呂男，並將全身是傷的宋男送醫，幸搶救即時，宋未有大礙。

    檢方偵訊時，呂嗆檢察官：「你老婆被睡了會不會想砍他」，被檢方認定有殺人犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴；高雄地院審理時，呂坦承犯行，但辯稱只想給宋男教訓，沒想過要殺死他。

    法官認為，宋男受傷後逃出屋外，呂男並沒有持續追殺他，且宋男受傷部位主要集中在四肢，宋男也作證，呂男沒有用刺的，「就是這樣揮（作勢揮砍）」，因此認定他是在撞見女友出軌，一時醋意大發情緒失控，才會揮刀傷人，改依傷害罪論處，判他徒刑3年6月，可上訴。

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