狂追3百公尺 當街砍死女友／ 恐怖情人 不顧路人喊：別再砍了…

當街砍殺女友致死的邱斯相，警訊後被移送高雄地檢署偵辦。（記者李惠洲攝）

2023/03/17 05:30

〔記者許麗娟、黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區金獅湖市場周邊昨早發生情殺命案！夏姓女子昨早九點多前往男子邱斯相的魚攤談判分手，雙方爆發口角，邱男手拿魚刀砍夏女，夏女背部中刀後逃走求救，邱嫌仍沿路追殺三百公尺，夏女倒地送醫不治，邱男則在犯案過程中被行經的員警壓制逮捕，依殺人罪移送法辦。

赴魚攤談判分手 女遭追殺

據了解，五十五歲凶嫌邱男在金獅湖市場擺攤賣魚五年多，五十一歲死者夏女則從事業務，兩人皆未婚、交往半年多，也曾同居，現已沒住在一起。最近夏女疑因邱男脾氣不佳要和他分手，但邱男不願意，雙方鬧得不愉快。

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昨天早上，夏女到市場找邱男再談分手引發口角，邱男手拿魚刀砍向夏女，夏女背部中刀後，從鼎新路市場沿巷子狂奔約三百公尺到鼎力路向路人求救，但邱男持刀在後方追著夏女，最後在鼎力路一家飲料店前追上夏女當街連砍多刀，現場目擊民眾嚇得連喊「別再砍了」，但邱男竟回嗆「就是要讓她死」。此時高雄市刑警大隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評剛好路過，趕緊持警棍將邱男的魚刀打落並壓制在地，夏女送醫搶救仍不治。

疑女有新歡 男怨人財兩失

據邱男友人說，曾聽邱男抱怨，夏女在交往期間曾跟他拿錢，前後逾上百萬元，近期懷疑夏女與別人交往，邱男欲向夏女討錢未果，而夏女又提分手，因此不滿。

女想當面講清楚 不料喪命

不過，據警方初步了解，近日夏女想向邱男提分手，前天邱男傳LINE訊息給夏女遭不讀不回，不滿自己把錢花在女方身上卻要和他談分手。昨天在市場攤位做生意時，女方到場疑似想當面和邱男談判，未料因口角發生遺憾，至於雙方有無金錢糾紛，目前還在調查，夏女身中幾刀及致命傷仍待相驗釐清。

凶嫌邱斯相（白衣者）持刀追上夏女（紅衣者），不顧夏女倒地，揮刀連砍。 （民眾提供）

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