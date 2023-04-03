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    員工離職前拗前東家訂單牟利 法官認定背信罪判4月

    基隆地院近日審結，認定林、蔣二人觸犯背信罪，判處有期徒刑4月、緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定林、蔣二人觸犯背信罪，判處有期徒刑4月、緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    2023/04/03 16:15

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕林、蔣姓男子原擔任於基隆某公司業務人員，蔣男於2020年5月離職前後，林男手邊剛好有客戶想買廚具、衛浴設備。未料，林男竟向公司謊稱客戶棄單，將該筆訂單轉交給蔣男。該名客戶隔年要介紹親友購買時，與該公司聯繫，案件因而曝光。基隆地院近日審結，認定林、蔣2人觸犯背信罪，判處有期徒刑4月、緩刑3年。

    判決書中指出，林、蔣原受僱於該公司擔任業務人員，負責產品推銷、接單及與客戶聯繫溝通等工作，2人分別於2020年10月間、同年5月間離職。離職前，林男手中有接到一組訂單，是葉姓業主向該公司訂購廚具、衛浴設備等工程施作事宜。

    林男代表公司與葉姓業主接洽，多次透過LINE傳送估價單，並與業主討論工程施作項目及範圍等內容，雙方最後談定以13萬餘元施作。

    林男為謀得私利，竟向公司回報該筆訂單客戶不願接受，讓公司誤以為業主棄單，實質上林男卻將訂單轉交給準備離職的蔣男處理，由他找其他熟識的廚具廠商及水電師傅進場施作；且為了避免事跡敗露，向葉姓業主表示不開發票節省營業稅，可以打95折，並要業主將款項打至自己指定的帳戶內，使該公司未能賺取該筆工程利潤。

    葉姓業主認為施作工程非常滿意，隔年要介紹親友向該公司購買，公司才發現異狀，憤而對2人提出告訴，並要求民事賠償。

    民事部分，法官審理後，判處林、蔣2人須賠償該公司損失13萬餘元的工程全額，另違反著作權部分，判處蔣男須賠償12萬元。

    刑事部分，法官審理後，認定被告2人自行私接受雇公司工程賺取利潤，已觸犯背信罪，考量2人並無前科，且犯後承認犯行，雖雙方未能達成和解，但林、蔣已有悔過之意，正當青壯，若判入監執行刑罰勢必剝奪其等工作機會，故判處2人有期徒刑4月，緩刑3年。

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