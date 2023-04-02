創新低！暴力犯罪5年減半 內政部：持續掃黑肅槍

內政部統計，2022年暴力犯罪發生498件，為近5年新低，相較2018年降幅達49.9％，強調會持續執行掃黑、肅槍、強力查緝幫派組織犯罪。圖為高雄市去年12月間臨檢八大行業、掃蕩幫派檢肅槍毒。（資料照）

2023/04/02 12:06

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部統計，2022年暴力犯罪發生498件，為近5年新低，相較2018年減少495件、降幅達49.9％；也比2021年減少100件，內政部表示，會持續執行「全國同步掃黑行動專案」及「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，強力查緝幫派組織犯罪，積極檢肅非法槍械。

根據內政部最新統計，2022年犯罪率每10萬人口發生2.14件，較2021年減少0.41件，各案類均較2021年減少，以「故意殺人」減少38件最多，「強盜」減少24件次之，「強制性交」減少17件。

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2022年嫌疑犯752人，較2021年減少321人，僅「40到49歲」及「70歲以上」年齡層嫌疑犯人數增加，其餘年齡層皆減少，以「18到23歲」減少134人、51.15％最多。

與2018年相較，減少趨勢最明顯的是「強制性交」164件、降幅達71.9％最多，「故意殺人」減少149件、降幅46.1％次之，「搶奪」減少90件。

內政部指出，暴力犯罪是指故意殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪、重傷害、重大恐嚇取財及強制性交等7種案類，對社會治安及生命安全帶來嚴重的危害，其影響遠超過其他各案類，對於人身攻擊所造成生理或心理的損害，往往造成無法彌補的後果。

內政部強調，除了持續掃黑、肅槍，針對隨機發生的暴力聚眾鬥毆事件，嚴正執法並現場強勢壓制以現行犯逮捕究辦，並持續向上追查隱身幕後的幫派首惡及核心幹部，刨根溯源，除惡務盡。

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