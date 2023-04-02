為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    創新低！暴力犯罪5年減半 內政部：持續掃黑肅槍

    內政部統計，2022年暴力犯罪發生498件，為近5年新低，相較2018年降幅達49.9％，強調會持續執行掃黑、肅槍、強力查緝幫派組織犯罪。圖為高雄市去年12月間臨檢八大行業、掃蕩幫派檢肅槍毒。（資料照）

    內政部統計，2022年暴力犯罪發生498件，為近5年新低，相較2018年降幅達49.9％，強調會持續執行掃黑、肅槍、強力查緝幫派組織犯罪。圖為高雄市去年12月間臨檢八大行業、掃蕩幫派檢肅槍毒。（資料照）

    2023/04/02 12:06

    〔記者林欣漢／台北報導〕內政部統計，2022年暴力犯罪發生498件，為近5年新低，相較2018年減少495件、降幅達49.9％；也比2021年減少100件，內政部表示，會持續執行「全國同步掃黑行動專案」及「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，強力查緝幫派組織犯罪，積極檢肅非法槍械。

    根據內政部最新統計，2022年犯罪率每10萬人口發生2.14件，較2021年減少0.41件，各案類均較2021年減少，以「故意殺人」減少38件最多，「強盜」減少24件次之，「強制性交」減少17件。

    2022年嫌疑犯752人，較2021年減少321人，僅「40到49歲」及「70歲以上」年齡層嫌疑犯人數增加，其餘年齡層皆減少，以「18到23歲」減少134人、51.15％最多。

    與2018年相較，減少趨勢最明顯的是「強制性交」164件、降幅達71.9％最多，「故意殺人」減少149件、降幅46.1％次之，「搶奪」減少90件。

    內政部指出，暴力犯罪是指故意殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪、重傷害、重大恐嚇取財及強制性交等7種案類，對社會治安及生命安全帶來嚴重的危害，其影響遠超過其他各案類，對於人身攻擊所造成生理或心理的損害，往往造成無法彌補的後果。

    內政部強調，除了持續掃黑、肅槍，針對隨機發生的暴力聚眾鬥毆事件，嚴正執法並現場強勢壓制以現行犯逮捕究辦，並持續向上追查隱身幕後的幫派首惡及核心幹部，刨根溯源，除惡務盡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    棒打出頭鳥鎖定年輕幫會！北市警逮「仁」令掃黑宣戰 │【官我什麼事】
    2023/03/31 10:00

    棒打出頭鳥鎖定年輕幫會！北市警逮「仁」令掃黑宣戰 │【官我什麼事】
    「國安、掃黑、緝毒、打詐」 法務部指示護國四大方針
    2023/03/18 11:20

    「國安、掃黑、緝毒、打詐」 法務部指示護國四大方針

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案
    2023/03/17 12:40

    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案
    芝加哥首位非裔、LGBT女市長連任失利 犯罪率激增是主因
    2023/03/01 17:37

    芝加哥首位非裔、LGBT女市長連任失利 犯罪率激增是主因

    夢時代美人節 最高回饋25%
    2023安全國家、城市排名出爐！ 台灣、台北市皆居第3
    2023/01/17 06:07

    2023安全國家、城市排名出爐！ 台灣、台北市皆居第3
    美國數個城市犯罪率增加 拜登顧問受訪差點被問倒
    2022/02/04 11:26

    美國數個城市犯罪率增加 拜登顧問受訪差點被問倒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播