「國安、掃黑、緝毒、打詐」 法務部指示護國四大方針

法務部長蔡清祥在全國檢察長會議中提出四大護國政策指示。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/18 11:20

〔記者吳政峰／台北報導〕全國檢察長業務座談會日前在屏東舉辦，法務部長蔡清祥在會中指示「國安」、「掃黑」、「緝毒」、「打詐」四大護國政策方針，並請各檢察機機首長準備好因應明年初的總統及立委大選；檢察總長邢泰釗另制定五大掃黑策略，與警調共同維護社會治安。

高檢署日前舉辦「112年度第1次全國檢察長業務座談會」，會中各地檢署檢察長分別就當前重要刑事政策，提出專題報告，蔡清祥做出四大政策指示，期勉各檢察長以身作則，帶領所屬檢察官「維護國安」、「強力掃黑」、「追緝毒品」及「嚴懲詐團」，並針對明年的選舉進行查賄制暴準備，以回應民眾對治安及司法的殷切期待。

請繼續往下閱讀...

邢泰釗分析目前治安問題，認為應結合檢、警、調的專業能力，針對當前不法犯罪組織，有系統、有計畫，同步、分波進行重點偵辦。為此，最高檢已於2月中旬，召集高檢署、刑事警察局、調查局成立「掃黑行動聯繫平台」，制訂五大掃黑策略方向「1.規（規劃）、2.盤（盤點）、3.列（列管）、4.調（調查）、5.宣（宣導）」；並規劃分波執行期程，列管盤點相關組織案件，務求有效查辦組織犯罪，共同維護社會治安。

蔡清祥亦請檢察長回到工作崗位後，主動清查轄區內幫派犯罪組織，與警方密切聯繫研商精進有效作為，澆熄幫派氣焰，以確保民眾生命、財產安全及社會安定。

同時，全國各檢察長亦與國防部舉辦業務聯繫會議，應國防部邀請，蔡清祥率同邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝及各級檢察機關首長，赴三軍聯訓基地觀摩正在進行的「三軍聯合作戰訓練」，體認國軍執行任務的危險性、重要性及維護軍紀營規、確保國家安全的必要性，有助於檢察機關之後受理軍法案件時，能夠更加充分理解軍事環境的特殊性及不同軍事需求，進而做出妥適的認定及處理。

邢泰釗表示，偵辦國安案件需持續蒐證，抽絲剝繭，嚴守偵查不公開原則，並加強各機關橫向協調與縱向整合，偵查與預防並重，以維護整體國家安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

法務部長蔡清祥（左）率領檢察機關龍頭前往觀摩國軍演訓，用行動力挺國軍保家衛國。（記者吳政峰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法