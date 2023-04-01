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    中市警局掃黑中心「恐龍突擊隊」 愚人節歡樂成軍

    中市警局掃黑中心成立「恐龍突擊隊」，選在愚人節歡樂成軍，而且僅限今天。（警方提供）

    中市警局掃黑中心成立「恐龍突擊隊」，選在愚人節歡樂成軍，而且僅限今天。（警方提供）

    2023/04/01 17:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局為了打擊黑道幫派，成立掃黑中心與「恐龍突擊隊」，由腕龍、暴龍和三角龍擔綱，將是掃黑任務中最得力的衝鋒尖刀，這是中市刑警大隊今天發布的愚人節效果，他們還開玩笑說，「新的恐龍突擊隊的引入，同時也是因應國家現行永續發展政策，面對氣候變遷，降低碳排，同時降低車輛的油料及維修費用支出的新政策」。

    中市警局並公布今年初至3月底，中市警局共執行掃蕩不法幫派、執行治平專案23件，查緝首要分子23人、成員112人，共計135人。

    至於「恐龍突擊隊」，中市刑大簡介如下。

    腕龍部分：

    一、代替突襲雲梯車，高度達到12至16公尺，對於大多數的透天民宅，警察都能透過這些新夥伴，輕易的從陽台進入。

    二、特殊情形下能用雙腳短暫站立的特性，能夠有效威嚇阻止，避免逮捕過程中，犯嫌狗急跳牆的危險行為。

    暴龍：

    一、時速25公里，能夠協助我們有效的進行攔截圍捕。

    二、高度帥氣的外表，霸氣逼人的氣勢，只要餵飽，可以有效部署在需要進行管制的地區或道路。

    三角龍：

    一、只需餵食就能跑的高效全地形車，不用再煩惱加油站或者電量焦慮的煩惱。

    二、看膩了我們刑警和特勤警力破門了嗎？三角龍肯定能給你不一樣的體驗。

    三、身體的保護色，在丘陵地區查緝埋伏時，能夠降低被發現的風險。

    中市警察局刑事警察大隊還說，秉持「暴力零容忍」及「73328警政策略」，保障台中市民的安全，民眾搜尋「台中市刑大」臉書粉絲團，留言替恐龍突襲隊的成員命名，也歡迎到國立自然科學博物館，了解恐龍的科學知識。

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