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    宮廟版大老婆的反擊！小三戴她戒指傳訊「濕答答」下場曝

    廖女破壞他人婚姻，手機對話成鐵證被判賠。（資料照）

    廖女破壞他人婚姻，手機對話成鐵證被判賠。（資料照）

    2023/04/01 00:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕結婚50多年葉男妻子參加宮廟活動，竟被戴著她戒指的廖女嗆聲，憤而求償200萬元。橋頭地院調查，丈夫葉男與年輕的廖女手機對話鹹濕，曾求廖女不要「操他」太兇，而廖女聞他下體有臭味，叫他不要與妻子行房，還說「遇到你我才會濕答答」，判決廖女應賠償20萬元遮羞費。

    此外，葉男因姦情曝光，簽署和解書，把2000萬房產過戶給妻子贖罪，而未挨告。

    據了解，前年8、9月間，葉妻在丈夫經營的宮廟慶典上，驚見廖女手上戴著戒指是她的，進而詢問原由，對方竟回答，「你老公現在不愛妳、愛的是我」，爆發衝突。葉妻回家後，查看丈夫手機赫見2人鹹濕對話。姦情曝光，丈夫坦承偷吃長達7、8年，為擺平家醜，簽下和解書，同意把新北市價值2千多萬元房產過戶給妻子。

    葉妻指出，丈夫前年11月起到隔年3月，與廖女至少發生12次性行為，她提出對話紀錄、錄影光碟和解書等證物，向廖女求償200萬元精神慰撫金。

    廖女則指稱，她與葉男是在宮廟活動認識，只是普通朋友，並無任何不正常交往。

    橋頭地院調查，據葉男、廖女對話，「……上次你下體我聞到有臭味道也是她（指葉妻）搞得鬼，絕對不能再中計讓她可以動到你下體，以免她會抹潤滑劑來讓你得性病然後傳染給我」、「妳還年輕！是正常的！但不要炒我太兇喔！」、「我以前是性冷感根本不能做，直到遇到你我才會濕答答的，我濕得都是水聲，很奇怪」、「你真是的！我們早上做了！你為什麼跟大嫂（指葉妻）炫耀！」認定確有「嘿咻」行為，審酌兩造經濟等狀況，判決廖女應賠償20萬元，可上訴。

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