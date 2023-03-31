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    地主控北捷占用信義安和站旁土地 告官獲賠但不必還地原因出爐

    台北捷運信義安和站位在鬧區、緊鄰通化街夜市。（資料照）

    台北捷運信義安和站位在鬧區、緊鄰通化街夜市。（資料照）

    2023/03/31 21:33

    〔記者楊國文／台北報導〕台北捷運信義安和站在2005年施工時，借用黃姓地主的私有地，完工後並未歸還土地，黃男不滿，訴請北市捷運工程局應刨除柏油路面並還地、賠償，高等法院更一審認為，該土地位於信義安和線站出入口旁、屬都市計道路用地，刨除柏油路面造成風砂或泥濘，影響公共利益，判北市捷運工程局不必刨除柏油路面、返還土地，但須給付31萬多元、及從2018年6月至2020年10月止按月給付7642元等賠償。可上訴。

    黃姓地主提告主張，北市捷運工程局未經微收程序及獲得其同意，2013年7月在其所有的土地上鋪設柏油供公眾使用，已侵害其土地所有權，請求刨除這塊土地上的柏油路面並返還土地，及須給付新台幣198萬多元。

    一審判決，北市捷運工程局須刨除部分佔用土地的柏油路面，返還土地黃姓地主，並須給付近46萬元，並自2018年6月起，按月支付黃男1萬1550元。捷運工程局不服，提起上訴。

    高院認為，地主所爭執的土地，一部分已作為既成道路，並經台北市政府認定具有合乎公共利益的公用地役關係；另一部分土地做為花圃，捷運工程局未舉證將作為計畫道路，判決捷運工程局就花圃土地須刨除並返還地主，及給付31萬多元，並在返還土地日前按月給付7649元。捷運工程局仍不服，上訴後，經最高法院撤銷發回更一審。

    更一審認為，提運工程局在信義安和站完工後，未將部分佔用的土地上柏油刨除，回復原狀，固屬無權占有，但該土地位於信義安和線站出入口旁，若刨除該土地上柏油路面，露出土壤，日曬雨淋，造成風砂或泥濘，影響公共利益，且該土地屬都市計道路用地，政府得限制其使用人為妨礙都市計劃的使用。

    更一審認定，若地主受有損害，仍可獲得相當補償，在刨除土地上柏油路面與影響的公共利益相較起來，自己所得利益極少，而國家社會所受的損害甚大，判決捷運工程局無須刨除柏油及返還土地，須給付31萬多元，並從2018年6月至2020年10月止按月給付7642元等賠償。可上訴。

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