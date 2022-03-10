控土地被當道路用卻未徵收 楊梅富岡集義祠告桃市府獲賠53萬

位於桃園市楊梅區的富岡集義祠。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/10 17:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市楊梅區富岡集義祠以名下3處土地被當成道路使用，桃園市政府卻未合法徵收，對桃市府提告返還306萬餘元不當得利，桃園地院法官依據雙方說詞及道路使用狀況，認為爭議土地大部分均符合既成道路，僅有一小部分於2016年才拓寬作為道路，不屬既成道路，判決桃市府應給付集義祠53萬4626元。

對此，桃市府養工處表示，該部分原本就在既成道路範圍，不能依新鋪設、更新柏油的時間來認定，為維護用路人權益，已於2月25日向台北高等行政法院提出上訴。

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集義祠主張，名下所有的3處土地，其中2處於數十年前經桃市府鋪設為道路供民眾使用，另1處則因桃市府拓寬楊梅區中正路，被作為道路使用，但3處土地都未經合法徵收，屬無權占用，桃市府應給付相當於租金的不當得利，依土地申報總額的5%計算，認為桃市府應給付306萬5591元。

桃市府則主張，3處土地均符合既成道路認定標準，具有公用地役關係，並無不當得利，集義祠請求尚乏實據，且以土地申報總額5%計算租金亦嫌過高。

法院從雙方證詞及卷證，認為其中2處土地至少從1984年即作為道路使用，並供公眾通行至今，對應的路名為中正路、富源路，劃有道路標線、附近為富岡火車站，勘認符合既成道路定義，尚無不當得利問題。

另1處土地經丈量，部分被供作中正路道路使用，同樣因時日長久已無從考察，但一部分於2016年經拓寬才被當作道路，不符既成道路要件，應依當年度每平方公尺申報地價年息的5%計算無權占有所受租金利益較適當，並自2016年4月7日起算至2020年5月31日，判決桃市府應給付集義祠53萬4626元。

位於桃園市楊梅區的富岡集義祠。（記者鄭淑婷攝）

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