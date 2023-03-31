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    新北市府女職員輕生控性侵 物療所執行長判刑3年6月

    新北地院依強制性交罪判廖男3年6月徒刑。（資料照）

    新北地院依強制性交罪判廖男3年6月徒刑。（資料照）

    2023/03/31 18:46

    〔記者錢利忠／台北報導〕新北市政府1名女職員2020年7月輕生，她生前在臉書發出長篇千字文，控訴遭前長官、某物理治療所的廖姓執行長性侵，全案原不起訴，再議發回後，新北地檢署逆轉依強制性交致被害者羞憤自殺及強制罪起訴廖男；新北地院認為，難認定被害人輕生是遭廖男性侵所生羞憤而導致，今依強制性交罪判廖男3年6月徒刑，其餘部分無罪，仍可上訴。

    檢方調查，2017年9月16日，廖男與陳姓男同事、女職員等人參加聚會、喝酒後返回治療所，隔天早上，廖男見陳男離去，涉嫌將女職員強拉到房間內硬上，他事後下跪、流淚道歉，聲稱因喜歡女職員而把持不住，還表明希望與她交往，承諾他將會與妻子離婚。

    女職員身心受創，幾經掙扎之後，選擇息事寧人並與廖男交往，但她發現廖男根本無意離婚，絕望無助之際，離職尋求新生；怎料，廖男仍持續以謊言糾纏，直到2019年間，女職員終於下定決心斷絕糾纏並搬家。

    檢方調查，廖男涉嫌跑到女職員租屋處附近堵人，強拉她質問是否另結新歡，不斷傳訊息糾纏，女職員透過前同事把廖男外遇一事告知廖妻，反而挨告妨害家庭，氣得她索性將自己遭廖男性侵一事公諸於世，未料之後又因此被控妨害名譽。

    2020年7月，女方任職的單位接獲匿名檢舉後，她被約詢，當眾談及塵封心中多年的傷疤，訪談結束後即選擇自我了結。

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