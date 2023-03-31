地方惡霸養「美國惡霸犬」護槍毒 乖巧反差讓攻堅警心都融化了

黃姓嫌犯養「美國惡霸犬」護槍毒，結果狗狗太乖巧讓攻堅警心都融化了。（記者黃佳琳翻攝）

2023/03/31 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕43歲黃姓男子作風囂張，倚仗身上有槍強勢包攬土方工程，刑事局南打獲報前往查緝，攻堅時發現黃嫌在藏槍毒的鴿舍養「美國惡霸犬」護家園，結果專案小組攻堅進入時，惡霸犬長達3個半小時都趴在地上沒有反應，乖巧的反差萌讓員警心都融化，直說牠「名不符實」，一點都不惡霸。

南打指出，黃姓男子屏東市開設桌遊競技館，生意相當好，一年至少可賺3百萬，但他不滿足，還會包攬土方工程，但他的手段相當惡劣，曾強勢恐嚇地主和承包商要插股土方生意，否則就要他們好看。

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警方獲報蒐證後，得知黃男身上擁有大批槍械，9日組成專案小組前往黃嫌藏身的屏東枋寮鄉某鴿舍查緝時，小組成員攻堅衝入第一間鴿舍時，當場逮捕黃嫌，並起獲制式手槍2把、改造手槍1把、長槍槍身（管）半成品1把、子彈6顆、174.53公克海洛因和38.44公克安非他命。

當專案小組再前往第二間鴿舍搜索時，花了3個半小時仔細搜索，雖然沒有查到不法，但員警意外發現，黃嫌在第二間鴿舍養了一隻「美國惡霸犬」護家園，但牠一直躲在狗窩裡，沒吠叫也沒衝出來咬人，乖巧的反差萌讓員警直呼「名不符實」，乖巧模樣一點都不惡霸。

此外，南打另在屏東高樹逮捕涉嫌改槍的21歲邱姓男子，專案小組發現他雖然只有高職學歷，但因在機械工廠任職，對槍械改造有濃厚興趣，無師自通在自家中以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作臺，並購買多把仿真模擬槍枝，打造1:1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。

專案小組前往黃嫌藏槍毒的鴿舍攻堅。（記者黃佳琳翻攝）

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