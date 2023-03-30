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    首頁　>　社會

    海上浮屍案 高檢署：9名台灣死者非他殺

    國內半個月撈獲7具浮屍疑遭人蛇丟包，圖為發現男屍的台中外海離岸風電平台。（資料照）

    國內半個月撈獲7具浮屍疑遭人蛇丟包，圖為發現男屍的台中外海離岸風電平台。（資料照）

    2023/03/30 20:35

    〔記者王定傳／台北報導〕針對近期我國執法人員於海上、岸際發現多起浮屍案件，高檢署今日召開研商會議，並成立「岸際浮屍事件聯繫平台」；高檢署指出，自今年2月18日迄今，經警察機關及海巡機關清查，確認身分者計16人，有9名台灣籍國人及7名越南籍死者，另有4名死者身分尚待比對確認。其中9名台灣籍國人無他殺嫌疑，死者家屬對死因也無意見。

    高檢署指出，這9名台灣籍國人，經各轄管檢察署檢察官相驗遺體，死者發現地點各異，並非均在海上，經檢察官相驗，有些是有目擊證人、或監視畫面、遺留書信等證據，確認死因是自為、意外落水或疾病死亡，查無他殺嫌疑，9名死者死因並無關連，死者家屬對死因亦無意見。

    高檢署指出，7名已確認身分的越南籍死者，以及4名身分不明的死者，已由檢察官相驗遺體，並囑請法務部法醫研究所解剖鑑驗，以確認死亡原因；另依據台北越南經濟文化辦事處提供資訊，刑事警察局已掌握疑似集體偷渡來台的14名越南民眾名單，將由越南家屬提供檢體予法務部法醫研究所鑑定比對，以確認本案越南籍死者身分。

    高檢署今日召集內政部警政署、刑事警察局、海洋委員會海巡署、法務部法醫研究所及桃園、台中、彰化、雲林、台南、高雄、橋頭地檢署等機關代表，召開研商會議，討論後續偵辦方向、證據蒐集及相關機關協力事宜，並成立「岸際浮屍事件聯繫平台」，平台成員包括高檢署、各轄管地方檢察署、警政署、刑事局、海巡署、法醫研究所等相關機關，由高檢署督導各轄管地檢署積極追查越南籍死者落海原因，並蒐集相關證據，查明真相，追訴不法。

    9名台灣死者發現時間與地點。（記者王定傳翻攝）

    9名台灣死者發現時間與地點。（記者王定傳翻攝）

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