西部沿海40天發現20浮屍 刑事局：14越南人偷渡已確認7死

刑事局國際科科長李泱輯針對近期海上、岸際發現多起浮屍案進行說明。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/30 10:48

〔記者邱俊福／台北報導〕針對近期我國執法人員於海上、岸際發現多起浮屍案件，不排除是人蛇集團丟包害命狀況；刑事局國際科科長李泱輯今天（30）表示，上月18日至昨天，警察機關及海巡機關計發現20具海上浮屍，已確認身分者16人，其中9名台籍為自殺、意外落水死亡，7名為越南籍，另有4具遺體身分仍比對中，目前由海巡署與警政署成立專案小組追查釐清中。

李泱輯表示，依據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊，掌握14名越南民眾名單進行追查，經訪查察知這些越南民眾上月中旬疑似集體偷渡來台，再由越南家屬提供檢體予法醫研究所比對，另遺體指紋由刑事局協助比對。截至昨日止已比對出7名遺體與名單相符。

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其餘9名台籍遺體，目前並無相關證據顯示與越南人民案有關，相關意外落水、自殺的國人由各警察機關報請地方檢察署調查無異議，並通知家屬領回遺體。

李泱輯表示，警政署各級機關對於發現無名屍均積極追查，對這起案件警政署與海巡署、各管轄地檢署以及駐台北越南經濟文化辦事處已依聯繫窗口緊密合作，提供家屬必要協助，全力辨識死者身分、追查不法船家、仲介，另已責令署駐越南聯絡官與越南公安部對外局等相關執法機關合作，持續追查越方幕後人蛇不法偷渡集團。

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