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    西部沿海驚見16浮屍5具台籍 法務部請高檢署速追真相

    法務部長蔡清祥責請高檢署盡速釐清浮屍真相。（資料照）

    法務部長蔡清祥責請高檢署盡速釐清浮屍真相。（資料照）

    2023/03/29 17:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中往南到高雄沿海地區，本月4日到17日之間驚見16具浮屍，外界質疑恐發生人蛇集團海上丟包事件，法務部獲悉後，今天（29日）責請高檢署督導各地檢署，盡速相驗遺體，啟動防制人口販運督導小組，釐清真相。

    法務部長蔡清祥今天被媒體問到，目前傳出多具海上浮屍疑與人蛇集團有關的消息，不知法務部的看法為何？蔡清祥回應，一收到訊息後，立刻要求高檢署督導各地檢署盡速相驗遺體，並啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實狀況，若涉及人口販運， 須馬上啟動偵辦；若與國際人蛇集團有關，也會請求國際執法單位共同合作，盡速查辦、釐清真相。

    至於是否會朝人口販運或偷渡可能等方向偵辦？蔡清祥說明，高檢署會先收集統整各地檢署相驗後的資料，再邀各地檢署、海巡署、刑事局、法醫所等機關研商，分析判斷後如跟人蛇集團有關，一定會嚴加偵辦。

    海巡人員本月至今執行海上救生救難死亡案件，於海上岸際發現的遺體計16具，根據身上的證件5具為台籍、2具為越南籍，其餘9具身分尚待查證，至於有無涉及偷渡情事，已會同相關單位深入調查中。

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