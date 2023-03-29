「紅富海」吸金案拍賣 署長出手「拍定價比市價還高」
〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕「紅富海」公司負責人黃圓映涉於1993年至2011年間違法吸金198億元，害7935人血本無歸，2020年間被判刑10年確定。為了填補被害人損失，苗栗地檢署委請行政執行署新竹分署拍賣當年查扣的物品，署長林慶宗親上火線擔任拍賣官，競標民眾失心瘋搶拍，多項物品的拍定價甚至比市價還高，法務部長蔡清祥29日在法務部表揚新竹分署同仁，期能徹底剝奪不法所得，還給被害人公道。
新竹分署主任執行官江佳蓉29日表示，接獲苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」的犯罪不法所得（含黃金、藝品、國內外股票基金等），完成5波拍賣，共計拍得1億3623萬餘元。新竹分署善用媒體網路推播、製作線上閱覽圖鑑及辦理鑑賞會等方式，促使本案犯罪不法所得均能順利變價，補償犯罪被害人損害並落實沒收新制。
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江佳蓉指出，新竹分署現有編制員額僅37人，透過分工，成功把407件、315標扣押物都賣出去，拍定金額合計7839萬4400元；另就國內股票及國外基金股票部分，則共計變賣5784萬4777元，總計1億3623萬9177元，未來，這筆款項會作為償付「紅富海吸金案」相關犯罪被害人因犯罪所受損害之用。
為了提高拍定金額，林慶宗甚至親自到新竹分署坐鎮，並當起拍賣官，令競標民眾失心瘋，不少物品在他的手上拍定的金額甚至高於市價，讓真正的銀樓業者傻眼。而多項拍賣物件最終拍定金額，也高出底價甚多，溢價比屢創新高，其中最高的溢價比更高達162.88％，打破「法拍即賤賣」的迷思。
林慶宗強調，本次囑託變價物件能順利高價出售，除兼顧相關犯罪被害人的權益外，更給參與應買的民眾一次難得的法拍經驗，每回拍賣皆是潛化法治教育、將「法遵」精神融入社會生活的演示。行政執行署各分署仍將持續與各地方檢察署合作，希冀徹底剝奪被告不法所得，有助於遏止犯罪。