「紅富海」吸金案拍賣 署長出手「拍定價比市價還高」

行政執行署署長林慶宗親上火線拍賣。（記者吳政峰攝）

2023/03/29 19:01

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕「紅富海」公司負責人黃圓映涉於1993年至2011年間違法吸金198億元，害7935人血本無歸，2020年間被判刑10年確定。為了填補被害人損失，苗栗地檢署委請行政執行署新竹分署拍賣當年查扣的物品，署長林慶宗親上火線擔任拍賣官，競標民眾失心瘋搶拍，多項物品的拍定價甚至比市價還高，法務部長蔡清祥29日在法務部表揚新竹分署同仁，期能徹底剝奪不法所得，還給被害人公道。

新竹分署主任執行官江佳蓉29日表示，接獲苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」的犯罪不法所得（含黃金、藝品、國內外股票基金等），完成5波拍賣，共計拍得1億3623萬餘元。新竹分署善用媒體網路推播、製作線上閱覽圖鑑及辦理鑑賞會等方式，促使本案犯罪不法所得均能順利變價，補償犯罪被害人損害並落實沒收新制。

請繼續往下閱讀...

江佳蓉指出，新竹分署現有編制員額僅37人，透過分工，成功把407件、315標扣押物都賣出去，拍定金額合計7839萬4400元；另就國內股票及國外基金股票部分，則共計變賣5784萬4777元，總計1億3623萬9177元，未來，這筆款項會作為償付「紅富海吸金案」相關犯罪被害人因犯罪所受損害之用。

為了提高拍定金額，林慶宗甚至親自到新竹分署坐鎮，並當起拍賣官，令競標民眾失心瘋，不少物品在他的手上拍定的金額甚至高於市價，讓真正的銀樓業者傻眼。而多項拍賣物件最終拍定金額，也高出底價甚多，溢價比屢創新高，其中最高的溢價比更高達162.88％，打破「法拍即賤賣」的迷思。

林慶宗強調，本次囑託變價物件能順利高價出售，除兼顧相關犯罪被害人的權益外，更給參與應買的民眾一次難得的法拍經驗，每回拍賣皆是潛化法治教育、將「法遵」精神融入社會生活的演示。行政執行署各分署仍將持續與各地方檢察署合作，希冀徹底剝奪被告不法所得，有助於遏止犯罪。

行政執行署新竹分署江佳蓉主任執行官說明紅富海吸金案拍賣不法所得物品過程。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥（左五）表揚行政執行署新竹分署同仁。（記者錢利忠攝）（記者吳政峰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法