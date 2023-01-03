「紅富海」吸金案名錶拍賣 這支全場最高價120萬拍定

這支百達翡麗，以120萬元拍定，為此場拍賣會最高價。（法務部執行署新竹分署提供）

2023/01/03 17:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產於今（3）日進行第4波拍賣，以勞力士、百達翡麗等26支名錶作為主打商品，加上其他金飾共45標別，拍定43筆，拍定金額總價高達968萬3千元。其中一支百達翡麗，以120萬元拍定，為此場最高價。

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，主嫌黃圓映判決定讞後，苗栗地檢署囑託執行署新竹分署執行黃圓映名下財產，由於扣押物件種類繁多，新竹分署已陸續辦理骨董藝品、黃金珠寶、雞血石等3場拍賣。

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第4場拍賣會於今天上午在苗栗地檢署辦理，以26支名錶作為主打商品，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等，加上金飾共45標別，吸引不少民眾參與，競標會場熱鬧，總共拍定43個標別，拍定金額總價高達968萬3千元。

新竹分署表示，此場最高價為百達翡麗腕錶，起標價從99萬9千元一路喊到120萬元拍定。另有，勞力士腕錶與相框組，也喊價多達58次，從60萬5千元一路喊到95萬元拍定，競價激烈。

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產於今（3）日進行第4波拍賣，以勞力士、百達翡麗等26支名表作為主打商品，加上其他金飾共45標別，拍定43筆，拍定金額總價高達968萬3千元。（記者彭健禮攝）

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產於今（3）日進行第4波拍賣，以勞力士、百達翡麗等26支名表作為主打商品，加上其他金飾共45標別，拍定43筆，拍定金額總價高達968萬3千元。（記者彭健禮攝）

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