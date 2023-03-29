詐團狠女騙同學赴柬埔寨不成 綁人尋「拆車」賣器官被起訴

謝姓女子加入詐團2度囚禁同學，更企圖賣給器官買家「拆車」，所幸被桃園市警局龜山警分局員警網路巡邏查獲。（記者余瑞仁攝）

2023/03/29 16:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕29歲謝姓女子入夥詐騙集團，涉嫌誘騙國小同學從事詐騙，邀請對方到柬埔寨打工、辦人頭帳戶，二度加以囚禁，最後以同學已無利用價值，上網找「拆車」器官買家企圖壓榨最後價值，所幸被桃園市警局龜山分局員警執行網路巡邏發現，安排交易時破獲人蛇集團送辦；桃園地檢署今偵結，依人口販運、強盜、組織犯罪等罪嫌起訴謝女與另4名共犯。

檢警調查，謝女於去年間加入31歲陳姓男子詐騙集團下線，她見國小同學「阿偉」（化名）經濟情況不佳、身體孱弱、容易受騙，去年8月間邀對方到柬埔寨工作，阿偉同意後，因入住旅館時看到相關詐騙新聞、打消念頭離去。

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謝女仍未不死心，與同為詐團成員的彭姓女友（28歲）合作，去年11月3日透過臉書假帳號邀約阿偉到新竹縣見面；2女開車到約定地點，阿偉上車後發現上當，但因車門已遭反鎖無法逃出，被載到2人位在新竹市住處，被灌飲米酒而泥醉不省人事。

謝女當下聯繫詐團同夥，同月7日將阿偉載往銀行辦人頭帳戶，因行員發現阿偉酒醉狀態不佳而拒絕，詐團人員於是將他帶回竹市不明租屋處囚禁，同月9日阿偉發現門沒鎖好，趁機逃跑並報警；然而謝女仍於同月29日又夥同24歲林男、24歲王男及彭女，前往阿偉新竹縣住處堵人，將他押上車拳打腳踢，並恐嚇他交出身上4950元醫藥費及健保卡，隨後帶往苗栗縣囚禁。

謝女向詐團上手陳男詢問如何處理，陳回稱「留他無用」，謝女一夥便決議將阿偉當成豬仔賣掉「拆車」（摘取器官）榨取最後利益，謝女透過Telegram上「偏門交流群」網站「尋拆線（人體器官買家），可以盡快處理的」，幸而被龜山警分局網路巡邏員警發現；員警佯裝中間人，以200萬元價格約出謝女前往桃園市新屋趨永安漁港見面交易。

謝女一夥駕駛2車赴約，由陳男先行到場放出無人機監控把風，謝女帶著阿偉下車和喬裝員警交易，警方見時機成熟出擊，在停車場將眾人一網打盡，但同夥林男駕車衝撞逃逸，事後被逮回。

警方訊後將謝女等人移送桃園地檢署偵辦，檢方偵辦後認定謝女、陳男、彭女、林男、王男等人囚禁被害人、意圖販賣人口交易器官未遂等犯罪事實明確，今天偵結依人口販運防制法以強暴、脅迫及詐術摘取他人器官未遂及強盜、組織犯罪等罪嫌提起公訴並向法院求處重刑。

警方佯裝器官買家，在桃園市新屋永安漁港停車場逮捕出面交易的詐團成員。（記者余瑞仁翻攝）

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