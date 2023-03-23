詐團養豬仔拘禁凌虐 修法重刑伺候最高判7年

士林地檢署偵結起訴「求職詐騙虐囚案」，共307人被害，其中61人曾遭拘禁，3人在過程中身亡，甚至遭棄屍。（資料照）

2023/03/23 17:39

〔記者吳政峰／台北報導〕近期發生詐騙集團囚禁、凌虐受騙民眾等案件，引起社會震驚，也凸顯詐欺犯罪已從單純的財產犯罪，朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，並衍生出包括剝奪行動自由、施以凌虐等暴力犯罪，甚至導致被害人因而受重傷或死亡，對於社會治安危害甚鉅，法務部為此提出刑法修正案加重刑期，23日經行政院院會通過。

法務部說明，行政院通過的刑法修正草案共有3項重點，首先，增訂犯剝奪他人行動自由罪的加重處罰事由（第302條之1第1項），即私行拘禁如果伴隨著3人以上共同犯案、攜帶兇器、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯案、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，把刑度提高到1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

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其次，增訂加重結果犯（第302條之1第2項），私行拘禁又符合上述加重處罰要件，造成被害人死亡、重傷害的加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

第三，增訂加重詐欺類型（第339之4條第1項第4款），以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

法務部表示，總統蔡英文交付新內閣四大任務中，將「打詐」列為攸關國民生活措施之一進行檢討；行政院長陳建仁於主持今年第一次治安會報時，亦指示詐欺犯罪侵害民眾財產安全，各相關部會首長務必將治安工作視為首要任務。部長蔡清祥以最短時間內主動提出刑法修正草案，完整評價詐欺集團成員的罪質、惡性及行為實害性，以保護民眾之人身、自由及財產等法益。

法務部指出，行政院通過刑法修正草案，以「擴大處罰」、「加重刑責」為修法重心，將函請司法院會銜，再送立法院審議。

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