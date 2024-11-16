男大生載「豬仔」4分鐘爽賺2千元 不知反省改判囚+罰2千

成姓大學生4分鐘賺2000元，一審判無罪，二審改判入獄2個月。示意圖。（資料照）

2024/11/16 17:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕成姓大學生2022年接獲詐欺集團上級的示，騎機車載賣銀行帳戶黃姓男子到汽車旅館面交，4分鐘路程爽賺2000元，黃男交付帳戶後淪為「豬仔」，被囚禁於摩鐵。警方救人後，循線查到成男，他辯稱不知情，一審法官採信判決無罪，二審卻認為，成男坦承「可輕鬆賺2000元，我為什麼不賺？我受利誘是很正常的」，顯然他有幫助犯罪的不確定故意，還一再強調自己輕鬆賺錢並無不妥，不反省自己行為，依洗錢罪改判2月徒刑，再併科罰金2000元。

判決書指出，成姓大學生身兼抖音網路娛樂直播工作，他接獲詐欺集團「燦樹」指示，到幼兒園載黃男到距離1.1公里外汽車旅館，即可爽賺2000元。

請繼續往下閱讀...

成男把黃男交給在摩鐵等候的詐欺集團監控手，黃男隨即被「控房」囚禁在房間內，他伺機打電話求救，警方救出黃男等賣帳戶豬仔，再過濾路口監視器畫面，循線查到成男。

台中地方法院一審時，成男辯稱他不知情；黃男供稱，車程中告訴成男自己缺錢，想要把帳戶交給「燦樹」賺錢，他還問成男讀哪所大學？成男則辯稱，不到10分鐘即可賺2000元，比做直播一天的收入還高，沒有不賺的道理；但他不知黃男賣帳戶，「燦樹」事後也沒給他2000元酬勞。

台中地院一審採信成男辯詞，判決無罪。中檢提起上訴，質疑一審判決錯誤，高等法院台中分院則有異於一審的見解。

二審合議庭提出兩項違反常理之處，其一是，案發時間是中午，黃男可隨意搭公車或計程車，何必由成男專程接送？其二是，車程僅1.1公里，搭計程車費用僅150到180元，成男4分鐘賺2000元，顯然不合理。另外，黃男作證說，他於車程閒聊時曾告訴成男，他到摩鐵是交付存摺賺錢，縱使黃男沒有明確告知賣帳戶內情，但以一般人的智識程度與生活經驗，成男對於「燦樹」以顯不合理的高薪，聘僱他做無技術性與特殊性的載人工作，成男應能預見這是幫助犯罪。

法官還指出，成男承認，當時覺得輕鬆載人，「有2000元能賺，我為什麼不賺？有這樣高的報酬，我當然會受利誘，我覺得這是很正常的」，成男雖沒有參與詐欺與洗錢，但他貪圖利益，受指示載人，造成檢警不易查緝犯罪人，助長社會犯罪風氣，犯後還屢屢強調，他接受輕鬆賺錢的工作並無不妥，未能反省自己行為已是幫助詐欺與洗錢，依洗錢罪判刑2月，得入獄執行，再併科罰金2000元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法