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    詐團囚虐案23嫌求交保 法院拒絕放人

    士院對傅榆藺等23嫌裁定繼續羈押禁見。

    士院對傅榆藺等23嫌裁定繼續羈押禁見。

    2023/03/24 20:22

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，安排每週2日方式，密集審理29名嫌犯，目前初步統計不法金額達3.9億元；至於在押主要幹部傅榆藺等22嫌雖請求交保，但合議庭考量幕後主嫌「藍道」等多名共犯尚未到案等原因，認定23人仍有羈押必要，裁定自本月28日起延長羈押禁見2個月。

    延長羈押名單包括，被士林地檢署求處無期徒刑的傅榆藺與陳樺韋、被求處30年徒刑的蔡博臣與涂世泓，以及被求處25年徒刑的鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪，被求處20年徒刑的鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫。

    被士檢求處適當之刑且被延長羈押的被告則包含吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、楊子霆、吳政龍、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明。

    合議庭透過裁定指，全案尚有主嫌「藍道」「泰勒」、「羅茲」、「強尼2.0」等多名共犯尚未到案，且傅女等22名嫌犯分別涉嫌私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯等重罪，一旦成罪，未來刑責不輕，加上初估犯罪所得達3億9667萬，這些理由都可能讓22人畏罪潛逃。

    再者，部分在押嫌犯到案前曾在「可爾必思B⑵」討論準備撤離的據點，以及如何變裝逃亡，又在檢警查獲「淡水據點」後，位處「桃園據點」的未到案嫌犯又再群組內討論如何偽裝以及逃亡時的藏匿地點。

    況且，兩個據點均被檢警查獲後，部分未到案的被告與「藍道」等人隨即變更通訊軟體暱稱，並於群組內討論透過船隻偷渡出境，此時「藍道」也表示逃亡期間的花費可報帳，在在顯示在押被告有逃亡之虞。

    合議庭同時考量在押被告一旦暫時獲得自由，會與「藍道」等未到案共犯串滅證，並有反覆實施之虞，且本案被害人高達200多人，裁定從本月28日起繼續羈押2個月。可抗告。

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