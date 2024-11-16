被害人的反擊！大學生車手爽拿200萬被逮 得坐牢6月

鄔姓大學生當車手爽拿200萬元，被警方當場逮捕，圖為警方圍捕車手，與本案無關。（警方提供）

2024/11/16 17:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕讀書讀到尻脊骿（背後），大學生淪車手法院不再輕判！鄔姓大學生加入詐騙集團，假冒投資公司專員，在台中一處公園，剛向戴姓被害人拿取200萬元，就被埋伏的警察逮捕，之前當車手的6000元酬勞也被查扣，台中地院認為他坦承犯行，依觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪判刑6月，6000元不法所得沒收，他必須坐牢。

判決書指出，鄔生今年8月23日加入詐欺集團當車手，同一時間，台中市戴姓男子受投資詐騙，把90萬元分成兩次，交給身分不詳的車手，戴男8月29日查覺異狀報警，但詐團仍希望他再拿出200萬元投資。

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戴男將計就計，與警方設局「甕中捉鱉」，與詐團約在30日下午於長青公園內面交取款，詐團指派鄔生假冒投資公司外務專員，到公園爽拿這200萬元，不料錢剛到手，鄔姓大學生就被埋伏的警察當場拘捕，且這袋錢僅有20萬元是真鈔，警方一併查扣他之前當車手，另案獲得的6000元報酬。

台中地院審理時，他坦承犯行，法官強調，通常洗錢罪要併科罰金，但考量鄔姓大學生坦承犯行，且報酬6000元也被警方查扣，就不再宣告併科罰金，法官強調，鄔姓大學生不思以正當途徑獲取所需，竟為快速賺取錢財，參與詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手工作，助長詐欺犯罪的猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，依加重詐欺罪判處徒刑6月，6000元沒收，可上訴。

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