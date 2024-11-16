北市某國中女學生遭多次性侵還被學校冷暴力迫轉學 教育局將調查

北市某國中女控訴被男同學性侵，包含被迫口交、摸胸等。教育局今表示，將進行專案行政查處。圖為性騷示意圖。（資料照）

2024/11/16 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員耿葳昨踢爆，台北市某國中女學生控訴在校多次被男同學性侵，包含被迫口交、打手槍、摸胸等，女兒甚至被扭曲成性侵加害人，最終女方還被校方冷暴力被逼迫轉學；台北市教育局今表示，學校行政處置作為是否適宜部分，將進行專案行政查處。

教育局指出，接獲學校通報後即掌握案情，並積極追蹤案件調查進度，依《性別平等教育法》規定，由學校組成性別平等教育委員會啟動調查程序，當天依法完成校安通報，並依學生家長申請召開學校性平會受理及啟動性平調查，於法定期限內完成調查報告，經決議確認性別事件行為屬實，並進行相關懲處。

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教育局說明，有關性平法規定調查及申復程序，學校均已依規定在時限內完成，且調查委員及申復審議委員均為外聘之教育部人才庫成員，委員組成符合性平法規定，且依學校性平會通過的調查報告，就性平法定性別事件的個案事實已釐清明確。

教育局表示，依《性平法》保密規定，為保護當事人隱私，及避免造成未成年當事人二度傷害前提，對性平案件於非調查必要情形下，應謹守保密原則，考量公開討論涉及兒少性別案件，恐對受害兒童的身心發展造成不利影響，因此，教育局針對非當事人僅對事件進行有限度說明，以保護當事人為首要考量。

教育局強調，面對校園性別事件零容忍，平時於接獲個案通報後，即透過系統進行追蹤管考，並指派駐區督學針對通報案件到校瞭解，積極督導學校依法進行性平調查，加強學校人員與家長說明權益與程序。

針對本案，教育局指出，已責成學校成立危機處理小組，提供學生輔導支持資源，要求學校嚴守個資保密規定，以有效保障當事人隱私權及學習權，至於其他媒體報導提及學校行政處置作為是否適宜部分，教育局也會進行專案行政查處。

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