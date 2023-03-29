淡水鬧區重機、雙載機車車禍 後座女大生殞命

新北市淡水傳出死亡車禍，一輛黃牌重機與雙載機車車禍，造成後座林姓女大生傷重不治。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/29 11:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水昨晚驚傳死亡車禍，一輛黃牌重機行經淡水北新路一帶，與一輛雙載機車車禍，遭撞的機車連人帶車衝到對向，造成後座林姓女大生頭部重擊路邊號誌桿，當場失去生命徵象，送醫急救不治，雙方騎士酒測值為零，警方過濾監視器、後方行車紀錄器，發現黃牌重機事發前車速高於限速，但車禍肇因、責任歸屬，仍待調查釐清。

警方調查，這起車禍發生在28日晚間10時許，淡水區北新路182巷交叉口，警方、消防到場，發現29歲詹男騎乘的黃牌重機及18歲周男騎乘的機車車禍到地，其中周男搭載的21歲林姓女大生撞擊號誌桿，頭部流血失去生命徵象，送醫急救到當晚11時許仍回天乏術。

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警方對兩造駕駛酒測，雙方酒測值均為零，還原車禍現場，29歲詹男騎乘黃牌超重機（未承載乘客），由北新路往中山北路方向直行，行經事發地點，與18歲周姓男子騎乘的普重機，後座搭載21歲林女的機車發生交通事故，周、林2人遭撞擊滑行到對向路旁，林女撞擊路旁電線桿當場OHCA，林女到院急救無效宣告死亡。

全案依交通事故規定辦理，通知採證人員到場採證，調閱周邊監視器、行車紀錄器，發現黃牌重機事發前從車道外側違規超車，在下個路口便發生車禍，車速高於限速，警方通知家屬到院，至於肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

新北市淡水傳出死亡車禍，一輛黃牌重機與雙載機車車禍，造成後座林姓女大生傷重不治。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水傳出死亡車禍，一輛黃牌重機與雙載機車車禍，造成後座林姓女大生傷重不治。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水傳出死亡車禍，一輛黃牌重機與雙載機車車禍，造成後座林姓女大生傷重不治。（記者吳仁捷翻攝）

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