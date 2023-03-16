緊張誤把油門當煞車 開車女輾死撫養3個小孩單親媽

林女轎車撞上路旁建築才停下。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/16 18:54

〔記者王冠仁／台北報導〕4林姓女子開車行經台北市石牌路附近一處路口，右轉時不慎撞上郭姓女機車騎士，疑因過度緊張、誤踩油門，又輾過倒地郭女，郭女頭部重創送醫不治。警方發現，郭女是單親媽媽，獨自一人撫養3個小孩，家中頓失經濟支柱，小孩處境堪憂。

警方調查，林姓女子昨天（15日）早上11點左右開車外出準備去見客戶，從北投石牌路一段上的北投運動中心停車場出口右轉時，車頭撞上沿著石牌路一段39巷騎車的郭姓女騎士。

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郭女被撞倒地，林女疑因過度緊張，竟然誤將油門當煞車踩，轎車左前輪與後輪輾過郭女，車子撞上路旁建築物才停下。郭女頭部重創，當場失去呼吸心跳，緊急送往榮總醫院急救，仍不幸傷重不治。

警方獲報後趕到現場，林女酒測值為0，她指稱當時太緊張，不曉得自己居然輾過郭女，相當愧疚，警方仍將她依過失致死罪嫌送辦。警方今天報請檢方相驗遺體，以釐清郭女死因。

據了解，郭女育有3子，身兼多職辛苦工作把小孩拉拔長大，大兒子正在念軍校，次子與幼子就讀高中與國中。

北投分局呼籲用路人，行車務必注意車前狀況，注意車輛各零件運作是否正常，以維護交通安全。

郭女騎車外出遭逢死劫。（記者王冠仁翻攝）

路旁建築留有撞擊痕跡。（記者王冠仁翻攝）

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