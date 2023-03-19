林務局公務車疑逆向迴轉肇事 20歲重機騎士魂斷阿婆灣

嘉義林管處公務貨車今中午在台3線313.5公里處，與一台重機發生擦撞事故。（警方提供）

2023/03/19 16:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕20歲劉姓重機騎士，今天中午12點多，騎車行經台3線313.5公里、阿婆灣附近，與林務局嘉義林區管理處公務車發生擦撞，被捲入車底，經送醫急救不治；警方調查，公務車高姓駕駛打算由北往南行駛，涉及逆向迴車、跨越雙黃線，而與劉男重機碰撞，經酒測無酒駕情形，詳細肇事原因待釐清。

今天逢假日，台3線遊客、重機騎士往返眾多，有目擊民眾表示，事故發生時，數十名熱心人士協助一起抬起貨車，將被捲入車底的劉男救出，一名嘉義市義勇特搜隊義消當場替劉男施行心肺復甦術，嘉義縣消防局救護人員趕抵接手搶救，但劉男經送聖馬爾定醫院急救，仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

嘉義林管處副處長李定忠表示，這輛貨車為觸口工作站公務車，車上駕駛與1名同仁為假日山林巡視值班人員，原本已經自大埔往嘉義方向行駛，因接獲樹頭冒煙狀況訊息，又回頭往大埔行駛，而與該輛重機擦撞，同仁於第一時間報案、協助傷者脫困，案件現交由警方調查。

警方調查，嘉義林管處公務貨車自產業道路駛進台3線時，正逆向迴轉，此時劉男騎乘重機自大埔往嘉義行駛，在該路口發生碰撞。

20歲劉姓重機騎士今行經台3線313.5公里處，與高姓男子駕駛的貨車發生碰撞。（警方提供）

許多熱心騎士、民眾協助抬貨車搶救騎士。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法