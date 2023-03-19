台中少年夜唱後借車 無照上路撞死逆向單車翁

老翁的單車嚴重變形，一旁還有血跡。（民眾提供）

2023/03/19 19:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓少年14日夜唱後向劉姓友人借車，無照上路迎面撞上騎單車逆向的郭姓老翁，除轎車玻璃、前保桿因巨大衝擊力破裂、掉落，郭翁也因此噴飛重摔落地重傷，經送醫搶救多日後，18日下午急救無效宣告不治，檢方今日相驗，全案將依少年事件處理法等罪嫌送辦，出借轎車友人也將究責。

這起車禍發生在本月14日凌晨4點多，地點在西區美村路一段與向上北路口，轄區第一分局獲報趕往處理，經查係17歲黃姓少年稍早與19歲劉姓友人通宵夜唱後，開口向劉男借車，劉男當下沒有查證少年有無駕照即允諾，少年隨即無照上路，沿美村路一段往向上路方向行駛。

請繼續往下閱讀...

當時83歲的郭姓老翁則是由從對向車道逆向，跨越雙黃線橫越道路後，突然出現在內側車道並騎到轎車前方，少年疑未注意直接在路口附近迎面撞上，還波及一輛停放在路邊停車格機車，因撞擊力道猛烈，除轎車玻璃、前保桿破裂、掉落，單車嚴重扭曲變形，郭翁也因被撞噴飛落地，渾身是血奄奄一息，令人怵目驚心。

郭翁經送醫搶救後一度恢復生命跡象，但急救多日後，仍在昨天下午2時許因傷重宣告不治，警方表示，兩造都無酒精濃度飲酒反應，經初步調查，肇事原因是郭翁跨越雙黃線，違反標線禁制，而少年則是無照駕駛、未注意車前狀況，全案將依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

另警方今天也報請檢察官相驗，釐清死因，全案將依過失致死、少年事件處理法罪偵辦；至於出借車子的劉男則辯稱，不知黃姓少年未成年沒有駕照，警方表示，依照道路交通管理處罰條例規定，借車的人如未善盡查詢駕駛人有無駕照就出借車輛，將處6000元以上、12000元以下罰鍰，將進一步釐清究責。

肇事轎車的玻璃、前保桿破裂、掉落。（民眾提供）

發生事故的路段。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法