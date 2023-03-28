隨機搭訕女高中生 性侵假釋男「熊抱」摸胸判囚

性侵案假釋的洪男涉猥褻女學生，被橋頭地院判囚。（資料照）

2023/03/28 21:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕性侵案假釋剛滿半年洪姓男子，騎車隨機搭訕制服女高中生，並載往她舅舅家拿鑰匙後轉往她住處，涉嫌趁機正面「熊抱」3次，碰觸胸部30秒，被橋頭地院依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年半。

判決書指出，前年11月23日晚上6點47分，洪嫌騎機車途經高雄市大社區，隨機搭訕身穿高中校服背書包女子小真（化名），獲悉她要到舅舅家拿備用鑰匙，載她前往取得後回家。

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洪嫌假藉喝水為由，尾隨小真進入屋內，先詢問是否有意交往，隨即涉嫌趁機自正面雙手緊抱，藉此壓迫胸部約30秒、前後共計3次，後因小真聲稱舅舅即將到來，他因害怕始騎車離開。

小真母親返家，見她在哭泣，得知內情後，帶她前往仁武分局報案，並在員警協助下，以LINE約洪男出來見面予以逮捕，依強制猥褻等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

洪嫌指稱，他徵得小真同意，始進入她家，並說，雙方有好感，才在臨別環抱，否認犯行。

承辦法官調查，小真遭受侵犯後在家哭泣，並出現後遺症，不敢一個人回家，需要家人陪伴，並審酌洪男有妨害性自主等前科，又假釋滿半年又犯，判處有期徒刑1年6月，可上訴。至於無故侵入住宅部分，因小真未明確表示反對，認定罪證不足。

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