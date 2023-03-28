樹林愛立康藥局吸金上億 負責人夫婦收押禁見

愛立康連鎖藥局負責人吳俊毅（見圖）收押禁見。（資料照）

2023/03/28 19:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區的愛立康連鎖藥局負責人吳俊毅、林宜靜夫婦等人，被控以投資為由，向數十民眾吸金數億元，新北地檢署昨天（27日）指揮調查局台北市調查處發動搜索，約談吳俊毅夫婦、5名共犯及3名證人，今天凌晨訊後依涉刑法詐欺罪嫌及違反銀行法聲押禁見吳俊毅夫妻及王姓共犯，其餘4名被告2萬到15萬元不等金額交保；新北地院今晚裁定吳俊毅夫妻及王姓共犯均收押禁見。

檢調追查，吳俊毅夫婦等人被控，自2019年到去年間，以長期或短期兩種方案向數十民眾吸金數億元，長期方案吸金理由為愛立康有增資拓店需求，若投入資金，可於2或3年後取回本金與高額獲利。

請繼續往下閱讀...

短期方案則是因應疫情蔓延，愛立康藥局與醫療院所、各級學校、養老機構、里民活動、選舉造勢等通路建立合作關係，有大量銷售口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、抗病毒藥物、防疫包、復健衣等防疫物資、藥品與保健食品需求，若投入資金，短期可獲高額利潤。有民眾投入資金後發現怪異，提出刑、民事訴訟，全案才曝光。

新北地檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶昨指揮台北市調查處、新北三峽警分局，搜索樹林區的愛立康藥局、吳俊毅夫婦等人住居所，查扣文書等證物。

檢方複訊後認為，吳姓夫妻及王姓共犯涉違反銀行法非法經營銀行業務與刑法3人以上共同犯詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上徒刑之罪，且有逃亡、串滅證之虞，吳姓夫妻另有反覆實行詐欺取財犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘4名被告，諭令2萬到15萬元不等金額交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法