為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東監獄逃犯涂俊煒「茫駕」高屏兩地 搶的車剛加滿油估撐3天

    屏東監獄受刑人涂俊煒搶走果農的轎車逃亡，警方掌握車子在屏東市區、高雄橋頭、岡山區附近出沒。（取自刑事局網站）

    屏東監獄受刑人涂俊煒搶走果農的轎車逃亡，警方掌握車子在屏東市區、高雄橋頭、岡山區附近出沒。（取自刑事局網站）

    2023/03/28 19:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒昨搶走果農的轎車逃亡，警方專案小組追查，發現他在高、屏兩地如無頭蒼蠅、無目的開車逃竄，今天又一度出現在橋頭、岡山、楠梓區，由於被搶車的轎車昨剛加滿油，預估可撐3天，而為涂為防警方查緝，偷拔換他人的轎車車牌，曾開至屏東市區，不久出現在橋頭、岡山區附近，兩地員警無不繃緊神經，全力追查其行蹤及下落。

    逃犯涂俊煒昨趁自主監外作業，在屏東縣新埤鄉的檸檬園農場，搶走巫姓果農轎車逃亡，連日在高屏2地「茫駕」逃竄，多次出現在岡山區、屏東市，停留時間都不到1小時，是否找人接濟食物或錢財，成為警方專案小組追查重點。

    據了解，涂男可能和岡山很可能有地緣關係，目前正調查釐清中，他流竄於北高雄地區，令北高雄幾個分局繃緊神經，並加強巡邏與路檢，嚴防其隨機犯案影響治安。

    警方預測涂嫌搶奪的轎車油料，因昨天剛加滿油，預估可撐3天，將密切注意加油站動靜，同時也希望透過親友管道，如有聯繫的或勸說涂投案，據了解，涂俊煒有偷竊、傷害等前科，因公共危險罪判刑6年入獄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東看守所受刑人搶車脫逃 果農疑因一句話口角遭毆傷
    2023/03/28 15:17

    屏東看守所受刑人搶車脫逃 果農疑因一句話口角遭毆傷
    為何要逃？竊盜犯刑期剩不到2年 自主監外作業被疑偷錢與人扭打
    2023/03/28 06:56

    為何要逃？竊盜犯刑期剩不到2年 自主監外作業被疑偷錢與人扭打

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    遭疑偷錢 屏東受刑人傷人奪車逃
    2023/03/28 05:30

    遭疑偷錢 屏東受刑人傷人奪車逃
    獨家》屏東看守所逃犯搶車現身高雄岡山 折返屏東不知去向
    2023/03/27 21:39

    獨家》屏東看守所逃犯搶車現身高雄岡山 折返屏東不知去向

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播