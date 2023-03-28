屏東監獄逃犯涂俊煒「茫駕」高屏兩地 搶的車剛加滿油估撐3天

屏東監獄受刑人涂俊煒搶走果農的轎車逃亡，警方掌握車子在屏東市區、高雄橋頭、岡山區附近出沒。（取自刑事局網站）

2023/03/28 19:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒昨搶走果農的轎車逃亡，警方專案小組追查，發現他在高、屏兩地如無頭蒼蠅、無目的開車逃竄，今天又一度出現在橋頭、岡山、楠梓區，由於被搶車的轎車昨剛加滿油，預估可撐3天，而為涂為防警方查緝，偷拔換他人的轎車車牌，曾開至屏東市區，不久出現在橋頭、岡山區附近，兩地員警無不繃緊神經，全力追查其行蹤及下落。

逃犯涂俊煒昨趁自主監外作業，在屏東縣新埤鄉的檸檬園農場，搶走巫姓果農轎車逃亡，連日在高屏2地「茫駕」逃竄，多次出現在岡山區、屏東市，停留時間都不到1小時，是否找人接濟食物或錢財，成為警方專案小組追查重點。

請繼續往下閱讀...

據了解，涂男可能和岡山很可能有地緣關係，目前正調查釐清中，他流竄於北高雄地區，令北高雄幾個分局繃緊神經，並加強巡邏與路檢，嚴防其隨機犯案影響治安。

警方預測涂嫌搶奪的轎車油料，因昨天剛加滿油，預估可撐3天，將密切注意加油站動靜，同時也希望透過親友管道，如有聯繫的或勸說涂投案，據了解，涂俊煒有偷竊、傷害等前科，因公共危險罪判刑6年入獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法